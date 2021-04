A betegség, amely több embert öl meg itthon, mint a koronavírus

Csaknem 30 ezren halnak meg évente cukorbetegségben vagy annak szövődményeiben, mondta Csanádi Zoltán professzor, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában.

Magyarországon ma naponta két ember veszti el a látását a cukorbetegség miatt, 7-8 beteg pedig valamelyik végtagját.

Kapcsolódó Őssejtekkel a cukorbetegség ellen Az immunrendszer számára láthatatlan sejtek precízen és természetes formában termelnek inzulint.

A szakemberek rájöttek, hogy a cukorbetegség szív- és érrendszeri betegség is; stroke, szívinfarktus, perifériás érbetegség következménye is lehet. A professzor szerint reményre ad okot, hogy vannak olyan új gyógyszerek, amelyek már nemcsak arra jók, hogy a beteg vércukorszintjét lejjebb vigyék, hanem a szív-érrendszeri szövődményeket is csökkentik – írja a dehir.hu.

Kapcsolódó Majdnem minden szervben találtak vérrögöket egy koronavírusos beteg boncolásakor Már tudjuk, hogy nemcsak a tüdőt károsítja, hanem például az agyat, a szívet és a vesét is.

Csanádi Zoltán arról is beszélt, hogy a koronavírussal megfertőződött szív- és érrendszeri betegségben szenvedők jelentős részben vérrögösödéssel összefüggő szövődmények miatt halnak meg; ilyen lehet például a mélyvénás trombózis vagy a tüdőembólia. A professzor úgy fogalmazott: