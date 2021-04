Győr idén ünnepli városi rangra emelkedésének 750. évfordulóját. Ebből az alkalomból milyen ünnepségeket terveznek, hogyan ünnepelnek a világjárvány idején?



Amikor tavaly megkezdtük a felkészülést az idei ünnepekre, úgy kalkuláltunk, hogy a nyár már szabadabb lesz ebben az évben. Ezért az év elejére főként kiadványokat és tárgyi emlékek kiadását terveztük. Már megjelent a jubileumi ezüst emlékérem és kiadás alatt van egy olyan Győr könyv, ami a helyi festő és fotóművészek, grafikusok, szobrászok munkáin keresztül mutatja be a várost. Készülnek a Győr iparáról, hadtörténetéről, vallási és nemzetiségi sajátságairól szóló kiadványok is. Szeptemberre lesz széles körben is használható a népszerű Honfoglaló számítógépes játék mintájára készülő Győr visszafoglaló játék. A Magyar Nemzeti Bank pedig forgalomba hoz egy 750 forint névértékű pénzérmét, amit én Győri Forintnak hívok, s amivel a boltokban is fizethet, aki akar. Mondhatjuk azt, hogy bevezetünk egy új névértéket a fizetőeszközök sorába. A Magyar Posta emlékbélyeget és díszborítékot dob a piacra. Már áll a városháza előtt az a nagy Szívügyünk Győr installáció, aminél Győr egyik legszebb épületével a háttérben tudnak fotót készíteni a helyiek és a turisták. A városháza elé a másik oldalra pedig egy 7 méter magas szobor, egy speciális Győr-kereszt fog kerülni, amit reményeink szerint júniusban miniszterelnök úr avat majd fel. Ezenkívül amint lehet, megnyitjuk a múzeumban a 750 kávézót, és elkészültek a tervei egy olyan belvárosi rock suli jellegű intézménynek, aminek végül Club 751 lesz a neve, mert ennek átadása már láthatóan át fog csúszni a következő évre. Készül ezen kívül még több műalkotás és előadás, amiket meglepetésnek szánunk a győrieknek. Mindezt, amint beindulhat az élet, rengeteg szórakoztató programmal színesítjük.



Úgy tudom, az ünnepségeknek történelmi keretet ad egy fotókkal illusztrált tanulmánykötet, amely a Magyarországon, illetve Ausztriában és Németországban emelt úgynevezett Győr-kereszteket (Raaber-Kreuz) mutatja be. Hány ilyen kereszt van Európában, és mit érdemes tudnunk az eredetükről?



Készül egy több kötetes, Győr történelmét részletesen bemutató könyv, egy, a győri várat bemutató kiadvány és egy kicsit személyesebb hangvételű könyv, ami a Győr-kereszteket fogja bemutatni. Ezek a keresztek fantasztikus történelmi kordokumentumok, melyek 1598-óta állnak főként Ausztria és Magyarország területén, és hirdetik annak emlékét, hogy Győr volt abban az időben a keresztény Európa védőbástyája. Ugyanis amikor abban az évben visszafoglaltuk Győr várát a törököktől, megállítottuk azt a folyamatot, hogy a muzulmán seregek lerohanják Európát. Ez a mai aktuálpolitikai helyzetben különösen elgondolkodtató, hiszen akkoriban annyira hálásak voltak ezért a magyaroknak, hogy II. Rudolf császár rendeletben írta elő ezeknek a kereszteknek a kötelező felállítását, amire a rendeletben konkrétan megfogalmazott szöveget kellett felvésni, ami így szól: „Mondassék az Úristennek dicsőség és hála, hogy Győr újra keresztény kézre tért vissza, március 29-én az 1598 évben.”

Hogyan kutatták fel ezeket a kereszteket, kik vettek részt a munkában?



Több tudós emberrel is konzultáltam ebben a témában, hiszen ez eddig kicsit fehér folt volt a város történelmében. A győri könyvtár és a levéltár szakemberei nyújtották a legtöbb segítséget. Aztán, ahogy a lista összeállt és a járványhelyzet ezt akkor még nem akadályozta, felkerekedtünk, és győri városvezetői zarándoklat formájában négy nap alatt 31 Raaber Kreuz-ot kerestünk fel Ausztriában. Ezeket fotóval, videofelvétellel részletesen dokumentáltuk. Fantasztikus élmény volt, különösen azt látni, hogy több településen a helybéliek milyen szeretettel beszélnek róla, és gondozzák a Győr-keresztek környékét. Találtunk egyet például Bécs belvárosában is!



Tapasztalata szerint Magyarországon és Európában tudnak-e az emberek ezekről a történelmi emlékekről, a Győr-keresztek létezéséről, illetve arról, hogy miért állították azokat? Azt hallottam, van, aki azt hiszi, a pestisjárvány áldozatainak emlékét őrzik, mások Mária kegyhelyeknek vélik.



Azt azért láttuk a zarándoklatunk idején, hogy az utak mentén és a települések főterein sok helyen állítottak az osztrákok kereszteket. Ezeknek jelentős része valóban pestis kereszt vagy Mária kegyhely. Ezektől a Győr-kereszteket egy markáns dolog különbözteti meg, mégpedig a fentebb idézett hálálkodó felirat, amit a császár rendelete annak idején előírt. A keresztek kilencven százalékán ez rajta is volt. A maradék pedig az évszám alapján volt beazonosítható. Az is érdekesség, hogy időnként praktikusan úgy oldották meg spórolósabb formában a hálaadást, hogy egy-egy keresztre több szöveget vagy utalást tettek. Így lehetséges például az, hogy Bécs belvárosában a mai napig egyedüliként fellelhető Győr-kereszt eredetileg egy pék emlékkereszt volt, amire felvésték a Rudolf császár által előírt szöveget. Manapság is egy sütőipari cég belső udvarán van, de látogatható ez a gyönyörű emlékmű.



Érdekes, hogy itthon a köztudatban a törökök elleni harcok jelentősebb helyszínei a budai és az egri várak voltak. Mégis Győr dicsőségét hirdetik ma is ezek a keresztek évszázadok óta Európában.





Igaz, hogy ismeretterjesztő film is készül a Győr-keresztekről?



igen, rengeteg már a nyersanyag hozzá, de a film még nem készült el, és néhány helyszínt még fel kell keresnünk ahhoz, hogy az operatőrök által megálmodott esti felvételek is elkészülhessenek.



Tudna ajánlani jó szívvel néhány olyan Győr-keresztet, amit a húsvéti ünnepek idején családi túracélpontként érdemes felkeresni?



A jelenlegi járvány sújtotta helyzetben inkább még nem. De a készülő könyvben sok-sok érdekességet olvashatnak majd, ami valóban kedvet adhat egy kényelmes kiránduláshoz. Aki pedig Bécsben jár, annak mindenképpen érdemes ellátogatnia a Florianigasse 13-hoz, a pékség említett keresztjéhez.

(Borítókép: A Nagyboldogasszony-székesegyház (j) és a Püspökvár tornya előtérben a Rába folyó Győr belvárosában 2020. november 18-án. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)