Ritka pillanat, de megvan az egyetértés. A téma az oltakozási hajlandóság és a húsvét. Orbán Viktor szombaton azt kérte, hogy aki ezekre a napokra kap behívót, feltétlenül menjen el, és vegye fel az oltást.

Ugyanerre buzdít Karácsony Gergely tegnapi Facebook-posztjában. „Kérem, ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát! Tegyék ezt meg saját és mások egészségének védelmében, az egészségügyben dolgozók érdekében!”

Több mint egy éve nem csak a hétköznapjaink, az ünnepnapjaink is megváltoztak. A járvány miatt a máskor... Közzétette: Karácsony Gergely – 2021. április 2., péntek

Szombaton enyhén csökkent az elhunytak és a fertőzöttek száma – írta meg az Index. Orbán Viktor tájékoztatása szerint: „ma reggelre Magyarországon elértük a 2 235 731 beoltottat.

„Mi is dolgozunk, az operatív törzs is dolgozik. És a ma reggel eltervezett munka szerint a mai napon be fogunk oltani további 83 ezer embert” – mondta a miniszterelnök.