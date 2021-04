Átláthatatlan az oltás- és járványhelyzet a büntetés-végrehajtásban

Lassan egy éve tart a teljes látogatási tilalom a büntetés-végrehajtási intézetekben, ez pedig egyre feszültebbé teszi a fogvatartottakat és családtagjaikat is, mivel ez előreláthatólag júliusig így is marad. A rabok közt is több a konfliktus. Tetézi a problémát, hogy a szigorú járványvédelmi óvintézkedések ellenére is van esély arra, hogy a koronavírus bejusson az intézményekbe, ahol egyébként bőven élnek 60 felettiek és krónikus betegek is. Összesen mintegy 17-18 ezer fogvatartottról és 8-9 ezer főnyi személyzetről lenne szó.

Az érintettek – a fogvatartottak és az őrök – azonban eddig nem kaptak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy mikor és hogyan tervezi az oltásukat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – írta a 444.hu, megjegyezve, hogy bár számos kérdést elküldtek a BvOP részére a helyzet tisztázása érdekében, vagy semmitmondó, vagy pedig olyan választ kaptak, amely ellentmond a rabok hozzátartozóitól kapott beszámolóknak.

A BvOP mindössze annyit válaszolt a portál érdeklődésére, hogy „A büntetés-végrehajtási szervezet a Nemzeti Népegészségügyi Központ által nyilvánosságra hozott „A lakossági tájékoztató az oltási terv alapján (kivonat)” dokumentum rendelkezései szerint jár el”. A portál szerint ebben nem esik szó a fogvatartottakról. Arra sem kaptak egyértelmű választ, hogy a dolgozók oltását ki és milyen ütemezés szerint szervezi, bár a BvOP tájékoztatása szerint két hete megindult a rendvédelmi dolgozók immunizálása.

Eddig egyébként a 60 év feletti fogvatartottak közül 559-en jeleztek oltásigényt az intézmények egészségügyi szolgálatánál, ami az összes 60 év feletti fogvatartott 70 százaléka. Az azonban nem egyértelmű, hogy erről a lehetőségről egyáltalán tudnak-e a rabok. A hozzátartozók beszámolói szerint hivatalos tájékoztatást nem kaptak a rabok, néhány intézményben volt informális igényfelmérés. Arra sincs érdemi válasz, hogy azok a rabok hozzájutnak-e az oltáshoz, akiket esetleg a családtagjuk regisztrált a vakcinainfo.gov.hu oldalon. A Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő lenne kihagyni az oltásból azokat az idős és beteg rabokat, akik már kérték az oltást, miközben esetleg már fiatalabb korosztályok oltási rend szerinti immunizálása zajlik a külvilágban.

A portál megemlíti azt is, hogy bár a BvOP szerint a feszültség kezeléséhez, enyhítéséhez a rabok igényelhetik börtönpszichológus vagy lelkész segítségét, a szombathelyi intézményben erre alig van esély: előbbinél másfél hónapos várólista van, utóbbi pedig a Covid miatt hónapok óta nem volt benn. Ráadásul a város egyik büntetés-végrehajtási intézményében még a havi összesen 4 alkalommal engedélyezett Skype-hívások időtartamát is megvágták 15 perccel. Az is erősen változó, hogy az egyes intézményekben hány eszközt biztosítanak a raboknak a kapcsolattartáshoz: van, ahol az összes fogvatartottra jut egyetlenegy, ezért jó, ha havi egy-két beszélgetés összejön.

A cikk szerint a Szombathelyen fogva tartottak hozzátartozói azt is kifogásolják, hogy a napi munkára való kivonuláskor nincs elég hely a 1,5 méteres védőtávolság betartására. A visszatéréskor szokásos motozás kapcsán pedig azt, hogy az őrök 300-400 fogvatartott ruházatát fertőtlenítés nélkül, ugyanabban a gumikesztyűben végzik, szerintük ez növeli a megfertőződés kockázatát. Bár a BvOP szerint folyamatosan szűrik a fogvatartottakat, a hozzátartozók szerint aggályos, hogy nincs általános testhőkontroll, a börtönorvos is csak az orvosi szoba ajtajából diagnosztizál.

A rabokat arról sem tájékoztatják, ha egy-egy zárkatársat fertőzés miatt különítenek el hetekre, ráadásul gyógyulás után ugyanabba a 6-7 személyes zárkába térnek vissza. A BvOP szerint a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a válaszadásuk időpontjáig összesen 10 fő lett igazoltan koronavírusos, a személyi állományból pedig 105-en.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint az oltás és a járványügyi korlátozások körül átláthatatlan a helyzet a bv-ben, pedig a nyílt kommunikáció a fogvatartottakat és a hozzátartozókat is megnyugtathatná némiképp.