Megkapta az oltást az állapotos Dér Heni, ezek a tapasztalatai

Örömteli hírrel lepte meg követőit Dér Heni a közösségi oldalán: az állapotos egykori megasztáros is megkapta a koronavírus elleni védőoltást – írja a Blikk.

Az énekesnő az Instagramon számolt be a hírről. Dér Heni még ősszel osztotta meg a nyilvánossággal, hogy a tavaszi karanténidőszakban is gyermeket várt, de akkor méhen kívüli terhessége volt, ami a hetedik héten derült ki.

Húsvét alkalmával én is bejelenthetem, hogy lassan minden szempontból védett leszek. Két napja én is a számunkra legjobb döntést hoztam, és megkaptuk mi is a védőoltást... Inkább egy jó Pfizer, mint egy undorító mutáns vírus... Tegnap volt egy kis izomláz az oltás helyén, de eddig más tüneteket nem észleltünk...