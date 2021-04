40 ezer vakcinát adunk Csehországnak

Ausztriához és Szlovéniához hasonlóan mi is segítünk Csehországnak: 40 ezer vakcinát adunk majd május első felében, addigra ugyanis Magyarországon lesz annyi oltóanyagunk, hogy mindenkit be tudunk oltani – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ugyanakkor a bejegyzésből nem derült ki, hogy pontosan melyik típusú vakcinából adunk cseh barátainknak, ahogy a miniszter fogalmazott.

A vakcinaátadás kapcsán Szijjártó Péter elmondta, hogy szerinte az Európai Bizottság vakcinabeszerzése miatt került Csehország vakcinaínségbe. Az előbbit a külügyminiszter elhibázottnak, Csehország helyzetét pedig nehéznek nevezte.

Mivel mi időben léptünk, és a kormány a brüsszeli közös beszerzés mellett nagy mennyiségben keleti vakcinákat is vásárolt, az Európai Unióban élen járunk a lakosságarányos beoltottság tekintetében

– fogalmazott a posztban Szijjártó Péter.