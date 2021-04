A bankkártyát, a PIN-kódot és lakáskulcsot is vitte a termálfürdős szarka

Egy fürdő és edzőtermek szekrényeiből értékeket eltulajdonító férfi története alapján ír arról a termálonline.hu szakportál, hogy mire kell figyelnünk akkor, ha a mobiltelefonunk mellett mást is tervezünk magunkkal vinni a csobbanáshoz, vagy egy jó kondizáshoz. Annyit már most elmondunk, hogy legyünk óvatosak.

Még 2019-ben történt, hogy egy 28 éves férfi egy Pest megyei termálfürdő vendégét megkárosította azzal, hogy a szekrényéből ellopta a fürdőző mobiltelefonját és más értékeit – írja a Termalonline. Az elkövetőnek ennyi nem volt elég, ugyanis magával vitt egy bankkártyát, amelyhez megtalálta a hozzá tartozó PIN-kódot, így rögtön kivett a bankból 500 ezer forintot.

Mivel az áldozat lakáskulcsát is ellopta, bement annak OTThonába, ahonnan eltulajdonított további 40 ezer forintot.

Az elkövető nem csak itt bűnözött, de edzőtermekbe is járt lopni, öt sértettől összesen 1,3 millió forintot vitt el. A Budapest XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség a férfit ötrendbeli üzletszerű lopás bűntettével, illetve vétségével, és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással vádolja, valamint végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene, a fővárosi főügyész, Ibolya Tibor tájékoztatása szerint. A kerületi ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság rendelje el a férfi korábbi, 10 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésének végrehajtását is.

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy ha fürdőzni megyünk, vagy konditerembe és magunkkal viszünk értékesebb holmikat is, érdemes nagyon körültekintőnek lenni. A fent említett eset például jó példa arra, hogy jó dolog az értékmegőrző, azonban

az sem életbiztosítás, hiszen a fürdős lopásnál az elkövető közvetlenül a bankkártya mellett megtalálta a hozzá tartozó PIN-kódot is, így a fürdő eleve nem fizetett volna kártérítést.

Megjegyzendő továbbá, hogy a fürdők, konditermek és színházak nyilvános helyek, csak azért a tárgyakért tartoznak felelősséggel, amit oda magunkkal szoktunk vinni: egy mobiltelefon még belefér, de egy laptop, csak nagymennyiségű készpénz már nem.