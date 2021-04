Egyházi vélemények az oltásról

Amint arról az Index is beszámolt, a Vatikán iránymutatása szerint a katolikus híveknek – ha tehetik – kerülniük kell a Johnson & Johnson vakcina beadatását, mivel az egyház szerint etikai aggályokat vet fel, hogy a kifejlesztéséhez és a gyártásához abortált magzat sejtjeit is felhasználták. A hivatkozott gyártó Janssen nevű terméke áprilistól kerülhet az EU egészségügyi rendszerébe, Magyarország, 4,36 millió adagot kötött le ebből a vakcinából.

Ennek kapcsán kerestük meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát. Az MKPK Titkárságának irodaigazgatója, dr. Németh Gábor erkölcsteológus lapunknak azt jelezte, hogy a korábban hivatkozott USA Today cikke „erős parafrázisban” idézi a Szentszék és az Amerikai Püspöki Konferencia megnyilatkozását: a Szentszék dokumentuma 2020. december 21-én jelent meg, akkor, amikor a Johnson & Johnson vakcinája még egyáltalán nem került forgalomba, ennél fogva a szöveg nem is hivatkozhat rá.

A nevezett megnyilatkozás két szempontját szükséges kiemelni: „Amikor a Covid-19 ellen etikailag kifogástalan oltások nem állnak rendelkezésre (…) akkor erkölcsileg elfogadható az olyan vakcinák használata, melyeket elvetélt magzat sejtjeiből fejlesztettek ki. Emellett a dokumentum arra kéri a gyógyszeripari vállalatokat, hogy olyan oltásokat állítsanak elő és hozzanak forgalomba, melyek etikailag minden ember számára elfogadhatók.

- mondja a teológus, aki azt is megjegyzi, Magyarországon az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív segítségével kikérdezi és fizikálisan megvizsgálja az oltandó személyt. Az alkalmazandó oltóanyag esetében az oltóorvos javaslata az elsődleges, hiszen az oltások eltérőek, hatékonyságuk a beoltandó személy életkorától, nemétől, betegségeitől stb. erősen függhet, teljes döntési, választási szabadsága e téren csak kevés honfitársunknak van.

A vatikáni dokumentum azt is hangsúlyozza, hogy

az egyik vagy a másik vakcina melletti döntés nem jelenti sem az abortusz jóváhagyását, sem annak erkölcsi igazolását. Ahogy nincs szó akkor sem erkölcsi felelősségről és a rosszban való együttműködésről, ha valaki például egy balesetben elhunyt vagy gyilkosság áldozatává lett személy szerveit kapja meg.

Ezért nem beszélhetünk arról sem, hogy a hívő bármiféle bűnt követne el az oltás elfogadásával. Sőt azáltal, hogy beoltatja magát, a közjót tartja szem előtt, melynek része az élethez való jog, az emberhez méltó életkörülmények biztosítása (munkahely biztosítása stb.), és még számos más érték.

Az erkölcsteológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Szentszék megnyilatkozásai és gyakorlata is abba az irányba mutat, hogy lehetőleg mindenki oltassa be magát. Erre adott példát Ferenc pápa is, akit február 3-án szintén beoltottak. Az oltásban nemcsak közvetlen munkatársai, hanem a Vatikán rendelkezésére álló oltóanyagból a Szent Péter bazilika környékén élő hajléktalanok is részesülhettek - tette hozzá Németh Gábor.

Az iszlám szerint az élet védelme az elsődleges

Vallási szempontból végül megengedettnek, azaz halalnak minősítette az indonéziai iszlám vallástudósok (uléma) tanácsa a kínai Sinovac Biotech cég új koronavírus elleni oltóanyagát, valamint az AstraZeneca vakcináját is.

Ugyanakkor az ulémák tanácsa szerint az AstraZeneca védőoltása haram, azaz tiltott, mert a sertés hasnyálmirigyéből kinyert tripszint is tartalmaz – legalábbis ezt írták honlapjukon. Az AstraZeneca hivatalos közleményében cáfolta az állítást.

„A gyártási folyamat során a vírusvektoros oltás nem kerül kapcsolatba sertésszármazékkal, sem egyéb, állati eredetű termékkel” – tette közzé Rizman Abudaeri, az AstraZeneca indonéziai képviselője.

Pakisztánban is az indonéziaihoz hasonló tévhit lassítja az oltási folyamatot. Ott egyesek azt állítják, a vakcina haram, azaz az iszlám tiltja azért, mert félrevezető állítások szerint sertészselatint tartalmaz. A légből kapott rémhír a Pakisztánban népszerű WhatsAppon terjed.

Az Egyesült Arab Emírségek – ahol már elindult az oltási kampány az ugyancsak kínai Sinopharm gyártotta vakcinával – vallástudósai már decemberben ugyancsak halal, engedélyezett minősítést adtak a vakcinának. Az ottani fatvatanács vezetője a döntést azzal indokolta, hogy az állítólag sertészselatint is tartalmazó kínai oltóanyag esetében az élet védelme felülírja az iszlám vallás disznóból készült származékok fogyasztására vonatkozó tilalmát.

Oltást javasol a Magyar Iszlám Közösség is

Hasonlóan vélekedik a Magyar Iszlám Közösség is.

A MIK az iszlám vallás szerint az élet védelmét tekinti elsődlegesnek, így amíg nem hoznak forgalomba olyan védőoltásokat, mely sertésszármazék-mentesek, addig ezt az oltást a muszlimoknak is fel kell használniuk, ha más lehetőség nincs

– hangoztatta Bolek Zoltán.

A Magyar Iszlám Közösség elnöke példával illusztrálta, hogy éhenhalás veszélye esetén az iszlám híveinek a disznóhús fogyasztása is engedélyezett, ha nincs más ételre lehetőségünk.

„Az ÉLET védelme mindent felülír, hiszen azt a Teremtőtől kaptuk, és csak neki van joga azt elvenni” – írta kérdésünkre a közösség vezetője.

(Borítókép: A Johnson Johnson koronavírus elleni vakcina 2021. március 25-én, Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)