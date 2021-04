Attól tart a szakszervezet, hogy negyedik hullámot indíthat az iskolanyitás

Az oktatást akkor lehet újra biztonságosan megnyitni, ha a tanárok oltás utáni védettsége teljesen kialakult – mondta az InfoRádiónak Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, aki azt is elárulta, hogy az oktatásban dolgozók 75 százaléka már regisztrált az oltásra.

Öt szakszervezet – a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, a Keresztény Pedagógusok Szakszervezete, valamint a Vegyipari Szakszervezet is – a második oltáshoz kötné az iskolák nyitását, mert attól tartanak, hogy az első dózis még nem nyújt kellő védettséget, ezért

a fertőzöttség megugorhat, ami akár egy negyedik hullámhoz is vezethet.

A PSZ alelnöke arról is beszélt, számításaik szerint május első hete lehetne a visszatérés időpontja, és így az érettségi vizsgákat is nyugodtabb körülmények között lehetne megtartani. Totyik Tamás azt is hozzátette, az újraindulást akkor tartják támogathatónak, ha napi száz fő alá csökken a járvány halálos áldozatainak száma.

A szakember elismerte, hogy az oktatás jelenlegi formája, a szülőknek a gyerekek felügyelete a home office mellett komoly kihívást jelent, de az egyelőre még kérdés, hogy az egészségügyi kockázatok vagy a munkavégzés körülményei rónak-e nagyobb terhet a családokra.

A visszatérés – az általános iskolásokkal kezdve – akár fokozatos is lehetne, de csak abban az esetben tudják elfogadni a tantermi jelenlétet, ha a pedagógusok megkapták az oltás mindkét dózisát, vagy átestek a betegségen. Ismereteik szerint az oltásra regisztrált 75 százalék mellett a tanárok 25 százaléka már átesett a fertőzésen.

Jelen állás szerint – több pedagógus-szakszervezet tiltakozása ellenére – április 19-én nyitnak az iskolák.