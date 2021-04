Idén is kullancsinvázió

Mivel idén sem volt hosszan tartó hideg, a kullancsok nagy része túlélte a telet, így idén nyáron újra kullancsinvázió várható – idézte az Infostart Földvári Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát.

A közönséges kullancs tavasszal és ősszel támad leginkább, csak azért okozza nyáron a legtöbb megbetegedést, mert mi akkor töltjük a legtöbb időt a természetben. A kullancs 5-6 fok fölött akár télen is aktív, de akár Szibériában is képes átvészelni a telet. Olyan inaktív állapotra képesek, egyfajta téli álomra, amely során nemcsak nem mozognak, hanem az anyagcseréjük is teljes mértékben lecsökken, így képesek nagyon hideg időszakokat is átvészelni a talajszinten, az avarban. Majd az idő melegedésével ismételten aktivizálódnak