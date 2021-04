Ha regisztrált, hamarosan oltásra hívják

Több cikkben foglalkoztunk vele, hogy nemzetközi összehasonlításban mennyire jól állunk a népességarányos átoltottságot tekintve. 2 312 501 főt beoltottak, közülük 905 117-en már a második dózist is megkapták – számolt be délelőtt a kormányzati tájékoztató oldal és az Index is.

Az Our World in Data adatai szerint 100 főre vetítve az uniós tagállamok közül csak Málta előzi meg Magyarországot, az EU-n kívüli európai országokkal is számolva pedig az Egyesült Királyság, Szerbia, valamint két miniállam, Monaco és San Marino, de ahogy tegnap írtunk róla, tágabb összevetésben is a világelithez tartozik hazánk.

Az oltási program felgyorsításához azonban szükség volt az oltási stratégiát érintő döntésre is, amelynek lényege, hogy minél több embert részesítsenek legalább az első dózisban, ezzel gyors ütemben növelve a részben immunizált tömeget.

Így oltották az indexeseket

A háziorvos hívott. (...) Kölcsönös üdvözlés után közölte, hogy tudomása szerint nem vagyok krónikus beteg, ennélfogva hatvan év fölöttiként megkaphatom a Szputnyik V vakcinát. Kérdezte, hogy vállalom-e

– írta beszámolójában egyik kollégánk.

A hétfői beszélgetés után csütörtökön kellett kitölteni egy hozzájáruló nyilatkozatot, amit később vitt magával az oltópontra, ezen tizenhat kérdés szerepelt a betegségekre, gyógyszerszedésre és hasonló egészségügyi dolgokra vonatkozóan.

Az oltásra végül szombaton került sor a Honvédkórházban, ahol hosszú sor fogadta az érkezőket.

Kerek két óra telt el, amíg a kórház bejáratáig eljutottam.

A tűszúrást megelőzte egy újabb nyilatkozat kitöltése arról, hogy az ember vállalja a vakcina beadását. Az információs pultnál történt a személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya adatainak felvitele a számítógépbe.

A második dózishoz ennél sokkal rövidebb helyszíni várakozással jutott hozzá, tizenöt perces megfigyeléssel együtt háromnegyed óra után már távozott is.

„Biztos, hogy én? Csak 28 éves vagyok...”

Másik kollégánkat a február közepi regisztráció után március 30-án hívták azzal, hogy mehet az oltásért.

Biztos, hogy én? Csak 28 éves vagyok... Habozás nélkül jön a válasz: Igen, ön, az időseket beoltottuk, és maga a következő a listán, örüljön neki.

A Szputnyik V-t ajánlották neki, de nem mondott egyből igent, tanácsot kért az édesanyjától, aki kórházban dolgozik.

Mivel ő oltáspárti, támogatta a döntést. Ráadásul megnyugtatott, hogy szerinte és az orvoskollégái szerint is a Szputnyik a legjobb vakcina.

Öt perccel később visszahívta a 30-as számot, ahonnan keresték, és jelezte, hogy él a lehetőséggel. Április 3-ára kapott időpontot a Honvédkórházba. Mivel beleegyező nyilatkozatot nem vitt magával, a helyszínen kellett kitöltenie.

Közben körülnézek. Konstatálom, hogy sem sor, sem tumultus nincs a helyiségben. Három egészségügyi dolgozó koordinálja az érkezőket. Egyikük már az ajtóban várja az oltásra érkezőket, másikuk a regisztrációs pultnál segít, a harmadik pedig az oltópontokhoz küldi a regisztráltakat. Minden flottul megy.

A pultnál elkérték az igazolványait a nyilatkozattal együtt, némi pötyögéssel és pecsételéssel az egész nem tartott tovább három percnél. Rövid várakozás után behívták, és fennakadásmentesen esett át az egész folyamaton.

Hasonló tapasztalatokról számolt be egy harmadik kollégánk is, aki érkezés után mintegy fél órával már meg is kapta a vakcinát. Csütörtökön pedig helyszíni riportban foglalkoztunk a tanárok oltásával, a Rókus Kórháznál hosszú, de gyorsan haladó sort láttunk.

Hol oltanak?

Az országos oltási munkacsoport rendelkezése alapján kijelölt oltópontnak számítanak a háziorvosi rendelők, a kórházak és a szakrendelők, utóbbiak többsége viszont eddig nem volt aktív, de ez a fővárosban épp most változott.

Orbán Viktor pénteken arról beszélt, hogy

húsvét után 2,5 millió beoltott lehet, április 13. pedig az a nap lehet, amikor a hárommillió beoltottat is elérhetjük.

(Borítókép: Egy tüdőgyógyász rezidens beolt egy nőt a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első adagjával a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. április 4-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)