Nyúlmentők: a nyuszi cuki, de fogalmunk sincs a tartásáról

Mód Péter, az Első Nyúlmentő Alapítvány tagja a közelgő húsvét kapcsán az Indexnek leszögezte:

Mindenkit arra kérünk, hogy kerülje a húsvéti, impulzusalapú nyuszivásárlást. Ennek jól átgondolt, felelős döntésnek kell lennie, és a nyúltartásra fel kell készülni.

Azt is hozzátette, hogy erre egy egész iparág épült, mert jó tenyésztőktől ilyenkor gyakorlatilag nem lehet szerezni, a szaporítóktól érkezett nyulak pedig nem feltétlenül egészségesek, közép- és hosszú távon is kijöhet olyan genetikai probléma, ami később az állatnak és a gazdinak is kálvária lesz.

Mód Péter arra is felhívta a figyelmünket, hogy nyulakkal csak bizonyos állatorvosi rendelők foglalkoznak az elvárható szaktudással, mert komplex felépítésű állatról van szó.

Olyan is volt, hogy már a húsvétot sem élték túl az ajándék nyulak: fiatal korukban elválasztják őket az anyjuktól, hogy kisebbként, cukibbként könnyebb legyen eladni, miközben olyan állapotban vannak, hogy a még nem teljesen kialakult bélflóra miatt nem megfelelő táplálék esetén elpusztulhatnak.

A buta tévhitek megölhetik a nyulat, nem szabad állandóan répával és kukoricával etetni. Ezektől gyorsan híznak, és betegek lehetnek. A nyúl fűevő állat, és nagyon fontos a takarmányozása, nem szabad neki olyan háztartási dolgokat sem adni, mint a krumplihéj vagy a kenyérdarabok.

A Nyúlmentő Alapítvány tagja azt is hangsúlyozta, hogy a nyulak rendkívül érzékeny állatok, a stressztől úgy felborulhat a gyomrukban a kényes egyensúly, hogy rosszul lehetnek, vagy ha nagyon megijednek valamitől, elpusztulhatnak. Szeretetre, törődésre, szabad térre és helyes táplálkozásra van szükségük.

A ’80-as években a fél ország nyulakkal foglalkozott, onnan ered az a hibás megközelítés, hogy a nyúl egy hülye állat, mert csak eszik, és néz ki a fejéből. A nyuszik intelligensek és szociálisak, de nehezen nyitnak az emberek felé, főleg, ha nem megfelelő körülményeket biztosítunk nekik.

Ha viszont jól bánunk a nyuszival, a kutyákhoz hasonló erős szociális kapcsolatot alakíthatunk ki vele. Mód Péter ezt úgy foglalta össze, hogy el kell nyerni a nyúl bizalmát, le kell kuporodni mellé, szénát és vizet kell elé tenni, lépésről lépésre összehaverkodni, de ez hetekig tartó folyamat.