Megújul a budai bevásárlóközpont

Bár a koronavírus-járvány a legádázabb plázázókat is leszoktatta már a konzumélvezetekről, a beruházók egy szebb jövőre készülnek. Újbudán várhatóan szeptemberben nyit Magyarország harmadik legnagyobb üzletközpontja, az Etele Pláza, Óbudán pedig a Privátbankár friss információi szerint az EuroCenter megújítására készül a fejlesztő-tulajdonos WING Zrt.

A húszéves bevásárlóközpontot a WING 2018-ban vásárolta meg, és a vállalat máris a felújítási munkálatokat készíti elő.

A komplexum a tervek szerint a nemzetközi divatmárkák boltjai mellett felújított mozival és tetőkerttel várja majd a látogatóit, de a földszinten újranyitó Interspar is teljes egészében megújul, illetve kialakítanak egy Interspar to Go-t is.

A mintegy 25 ezer négyzetméternyi bérbe adható területű Eurocenter felújításának létjogosultságát alátámasztja, hogy a III. kerület és a kapcsolódó agglomeráció vásárlóerő indexe jelentősen meghaladja az országos átlagot, illetve a térség további fejlődés előtt áll a tervezett és fejlesztés alatt álló lakóparkoknak, irodaházaknak és multifunkcionális projekteknek köszönhetően.

A WING vállalatnak ez a negyedik bevásárlóközpont-fejlesztési projektje az egri Agria Park, a budai Hegyvidék Bevásárlóközpont, valamint a szintén budai MOM Park után.

Az EuroCenter újranyitása jövő tavasszal várható.