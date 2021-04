Csaknem egymillióan már a második oltást is megkapták

3874 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 689 853 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 213, többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 21 928 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma jelenleg 418 084 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 249 841 főre emelkedett. 11 806 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1451-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 6566 új fertőzöttet regisztráltak. Meghalt 211 beteg. Kórházban 11 571 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 1440-en voltak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztató oldalon azt írták, 2 362 839 fő kapta meg az első adag vakcinát, közülük 913 012-en a második dózist is. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed – jegyzik meg, hozzátéve, hogy mindenki tartsa be továbbra is a járványügyi szabályokat.

Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta egy videóüzenetben, hogy húsvét után egy-két nappal Magyarországon meglehet a két és fél milliomodik beoltott ember. Ez az ígéretek szerint azt jelentené, hogy lépésekben megkezdené az újranyitást a kormány. Egyelőre annyi biztos, hogy az iskolákat megnyitják április 19-én.

(Borítókép: A Sinopharm koronavírus elleni vakcinájával oltanak a pátyi rendelőben március 4-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)