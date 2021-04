Szlávik János: A 60 százalékos átoltottság kevés lehet a nyájimmunitáshoz

Valamennyire megváltoztathatja a két és fél millió beoltott ember a koronavírus-járvány lefolyását – nyilatkozta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn a közmédiának. Szlávik János ugyanakkor hozzátette: ettől még sokkal több oltást kell beadni. A szakember emlékeztetett, a járvány elején úgy vélték, a nyájimmunitáshoz 60-70 százalékos beoltottságra van szükség, az új mutánsok megjelenésével azonban ettől magasabb, akár 80 százalékos átoltottságra is szükség lehet.

Szerinte ezen a héten kiderülhet, hogy a harmadik hullám platófázisa bekövetkezik-e, vagy lehet, hogy a mostaninál is tovább emelkednek majd a számok. Kitért arra is, hogy a poszt-Covid-szindrómára már korábban is felfigyeltek. Sok gyógyult betegnél maradnak hosszú távú tünetek, mint például köhögés, hőemelkedés, fejfájás, memóriazavar. Felhívta a figyelmet arra, hogy eleinte ezeket a betegek 10-15 százalékánál észlelték, az újabb tapasztalatok szerint viszont ez az arány már 30 százalék körüli.