Öt évet kértek a férfira, aki részegen mentősökre, majd rendőrökre támadt

Kezdeményezték a letartóztatásukat is.

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást egy huszonkét éves férfi ellen, aki mentősökre és rendőrökre is rátámadt 2018 októberében – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

Az ügyészség tájékoztat róla, hogy két és fél évvel ezelőtt egy szabolcsi büfénél történt verekedés miatt rendőröket hívtak, akik a helyszínen igazoltatták a személygépkocsiban ülő, erősen ittas rendbontót, akinek észlelték vérző sérülését, és mentőt hívtak hozzá.

A részeg verekedő nem reagált a mentős kérdéseire, helyette az ülésen balra dőlt, úgy tűnt, mintha elájulna.

Az egészségügyi szakember közelebb hajolt az ittas férfihoz, hogy életfunkcióit ellenőrizze, aki azt mondta, őt nem viszik sehová, majd a mentőst ököllel arcon ütötte.

Ezt észlelve a rendőr felszólította a randalírozót, hogy fejezze be, amit csinál, azonban ő a rendőrre is rátámadt, ököllel megütötte a fején. Ekkor az egyenruhások lefogták az agresszív férfit, és megbilincselték, ám ő még ekkor is ellenállt, miközben szidalmazta és fenyegette a rendőröket.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, továbbá kétrendbeli könnyű testi sértés és becsületsértés vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Fehérgyarmati Járásbíróságon. A felsorolt tettek miatt az ügyészség azt indítványozta, hogy ha a férfi beismeri cselekedetét, akkor kapjon öt év börtönt, és öt évre tiltsák el közügyektől.