Véget ért az örihari

Dér Heni és Fluor Tomi évtizedeken át marta egymást, megesett, hogy élő közönség előtt is. Számos nézeteltérésük közül az egyik odáig fajult, hogy az énekesnő felpofozta a rappert egy csapat fotós előtt, és volt, hogy élő adásban is összevesztek egymással. Mint kiderült, ma már nem folytatják ezt a fajta hadviselést – írja a Blikk.

Henivel nagyon máshogy látjuk a dolgokat, ezt bizonyítja a jó néhány egymásnak feszülés, amit az elmúlt jó tíz évben bemutattunk. Egy Sugarloaf-dallal kezdődött az egész, belevettek egy celebekről szóló dalba, amit már akkor sem igazán értettem, hogy kettőnk közül miért pont én vagyok a celeb. Cserébe ő az én klipemben is feltűnt, ami után a Cometen odajött hozzám a pasijával, és felpofozott a fotósok előtt. Na, az elég kellemetlen volt. (...) Amikor az egyik tévécsatorna lejáratókampányt folytatott ellenem, ő is megszólalt, hogy a Gecigránát című dalom milyen borzasztó, és hogy ilyet nem lehet. Jut eszembe, aztán behívtak minket egy másik csatorna reggeli műsorába, és ott is összevesztünk. Most ő rappel, és azt mondja, nincs felelőssége. Ilyen apróságokra gondolok, hogy amikor ő van benne, akkor nem para, de másra tudott fújni