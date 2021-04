Már több mint 22 ezren meghaltak Magyarországon a koronavírus miatt

Az elmúlt 24 órában 1890 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 691 743 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 170, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 098 főre emelkedett – írták a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma jelenleg 418 568 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 251 077 főre emelkedett. 12 007 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 3874 új fertőzöttet azonosítottak. Meghalt 213, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 11 806 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 1451-en voltak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztató oldalon azt is írták, hogy az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folyamatos volt. A beoltottak száma 2 432 313 fő, közülük 922 886-an már a második oltást is megkapták.

Gyakorlatilag most már mindenki arra vár, hogy meglegyen a két és fél milliomodik beoltott. A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közlése szerint ez akár már ma, de legkésőbb szerda délelőtt meglesz. A kormány ígérete szerint ekkor lazításba kezdenek. Tegnap ki is adták az enyhítés menetrendjét. Ha Pintér Sándor belügyminiszter áldását adja, a többi között rövidítenek az esti kijárási tilalmon, a boltok nyitvatartását pedig meghosszabbítják.

Szlávik János tegnap arról beszélt, hogy a 60 százalékos átoltottság nem biztos, hogy elég lesz a nyájimmunitás kialakulásához. A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint ehhez akár 90 százalékban be kell oltani a lakosságot. A szakember úgy véli, a héten derül ki, hogy platózik-e a harmadik hullám. De az is elképzelhető, hogy még a mostaninál is magasabb számok lesznek.

(Borítókép: Ápoló a fehérgyarmati kórház koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 2-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)