Lázár János egyre több föld ura lesz

Lázár János tényleg komolyan veszi a gazdálkodást: a már a saját és családtagjai birtokában lévő termőterületeket idén is bővítené egy friss kifüggesztés szerint. Az Átlátszó.hu írta meg egy olvasói levél nyomán, hogy a jelenleg is a politikus résztulajdonában lévő – a ingatlant birtokló Grosswiese Zrt.-ben épp tavaly növelte 8-ról 22,92 százalékra tulajdoni hányadát – batidai vadászkastély mellett fekvő, 22,9 hektárnyi, 670,43 aranykorona értékű területet vásárolná meg 57,2 millió forintos vételáron. Ezt egyébként 10 százaléknyi önrész mellett 90 százalékban a Takarékbanktól felvenni tervezett hitelből állná az egykori kancelláriaminiszter.

A portálnak Göbl Vilmos, a politikus sajtósa is megerősítette a vásárlási szándékot, hozzátéve, hogy a mezőhegyesi ménesbirtok felügyeletével megbízott politikus gazdálkodni szeretne a megszerzett területen. Úgy fogalmazott, a politikus nyolcadik generációs agrárcsaládban él, először növénytermesztéssel, később állattenyésztéssel akar foglalkozni. Hozzátette azt is, hogy egyébként az említett vadászkastélyt a megvenni tervezett földek irányába nem lehet bővíteni, mivel azok termőföldek. (Hosszadalmas és engedélyköteles eljárással egyébként van lehetőség a termőterületek átminősítésére is, különben nem lehetne zöldmezős beruházásokat indítani az országban – a szerk.)

Az eljárás persze időigényes, a helyi gazdabizottság mellett a földhivatalnak is rá kell bólintania. Az elővásárlásra jogosult helyi gazdák egyébként május 10-ig jelentkezhetnek be az eljárásba.

Vagyonnyilatkozata szerint egyébként nem manapság kezdtett termőföldbe fektetni a politikus, már 1998-tól aktív vásárló volt. A portál felidézi azt is, Lázár János 2020-as vagyonnyilatkozata szerint 40 millió forinttal tartozik magánszemélyeknek, 12 millió forint készpénze volt. Emellett 2,6 millió forintot kap képviselőként és kormánybiztosként, illetve 10 milliót eseti kifizetésként – föld- és ingatlanbérletei után, valamint az azokra kapott támogatásokra.

A portál egyébként kiemelte azt is, hogy az eladó személye sem érdektelen, ugyanis fiai a rendőrség és a ügyészség előtt is ismertek. Több mint negyedmilliárdos kárt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat ellenük még 2015-ben.