Merkely Béla saját kezűleg oltotta be Gyurta Dánielt

Már nemcsak az számít, ki milyen vakcinát kap, de az sem mellékes, ki kapja, kitől. Jelen híradásunkban Merkely Béla, a SOTE rektora az, aki Gyurta Dániel karjába adta az oltást.

Olimpiai bajnok úszónk ma tudósította rajongóit, hogy megkapta a Szputnyik V vakcinát, így a NOB tagjaként teljes lelki nyugalommal várhatja a tokiói olimpiát. A szívecskés, injekciós tűs, muszklis, imádkozó emotikonok között megbúvó karakterek révén azt is tudatta Facebook-követőivel, hogy az orvosokkal beszélve meggyőződött arról, hogy bármelyik vakcina jobb, mint a vírus.

💉Engem is beoltottak a Sputnik V vakcinával. 💪 Ebből a helyzetből az oltás az egyetlen kivezető út. 👆Az orvosokkal... Közzétette: Daniel Gyurta Official – 2021. április 6., kedd

Gyurta Dániel nemcsak a vakcinában hisz, hanem a tokiói olimpia megrendezésében is. Ahogy arról lapunk márciusban beszámolt, a három éve visszavonult úszó szerint lesz olimpia, de arra kell számítani, hogy ez most más lesz, mint a korábban megszokott játékok – részletezte Gyurta Dániel, London olimpiai aranyérmes mellúszója az Infostartnak. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja arról is beszélt, hogy a beutazás, a megérkezés, a faluban való elhelyezkedés, a versenyzők szállítása, minden megváltozik a korábbiakhoz képest.