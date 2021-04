A húsvét után imásodik héten tárgyal arról az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, hogy pontosan milyen kerékpárosokat érintő KRESZ módosítások várhatóak a közeljövőben – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A tervezett változások között említette, hogy érdemes megfontolni, hogy a gyakorlottabb kerékpárosok számára eltöröljék a kötelező kerékpárúthasználatot, mivel sok városban a járdán vezetett nyomvonalakon a kisgyermekes családokkal való találkozás elég balesetveszélyes számukra. Esetenként veszélyesebb, mint az út szélén biciklizni az autók között.

A kormánybiztos szükségesnek tartja az elektromos rollerek és kerékpárok használatával kapcsolatos szabályok megalkotását is.

Kitért arra is, hogy hosszabb távon akár gyakorlati vizsgát is tehetnek a diákok a KRESZ-vizsga mellé, ezzel is biztonságosabbá téve számukra az utcai közlekedést. Szerinte azt is érdemes lenne jogszabályilag rendezni, hogy negyedik-ötödikes korban kötelezően kelljen vizsgát tenni. Megemlítette, hogy az idén 56 493 gyerek tett közlekedési alapvizsgát március első két hetében, és bízik benne, hogy májusban akár százezerre emelkedhet a számuk, ezzel is növelve a gyermekek biztonságosabb közlekedésére való esélyt. Az elmúlt 4 évben egyébként mintegy 400 ezer negyedik osztályos gyerek számára biztosították az alapvető szabályok ismertetésével foglalkozó közlekedési kisokost.

A kormánybiztos arról is beszámolt a műsorban, hogy Fürjes Balázzsal közös előterjesztésben kérik majd a kormányt arra, mielőbb döntse el, hogy legyen-e Giro d’Italia 2022 májusában Budapesten-e vagy sem. Meggyőződése szerint a várható turisztikai bevétel megérné a rendezési költségeket – amelyet egyébként részben az elmaradt 2020-as futam keretéből lehetne biztosítani. Úgy vélte azonban, hogy már most dönteni kellene a kérdésben, mivel ha a 2022-es parlamenti választásokon várható politikai kampány eldurvul, akkor nehezebb lehet a szervezés is, főleg ha a budapesti önkormányzatok nem támogatják a rendezvényt. A helyhatóságokkal való egyeztetés még a szervezők előtt áll. A kormánybiztos mindenesetre úgy vélte, hogy már májusban megszükethet a kormány ezzel kapcsolatos döntése.