Véget érhet a határellenőzés is

Akár már április 8-án véget érhet a 2020. szeptember elseje óta a teljes belső határon ideiglenesen visszaállított határellenőrzés. Az erről rendelkező 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet ugyanis 2021. április 8-án hatályát veszti.

A legfrissebb, 2021. április 6-i Magyar Közlönyben mindössze a 2,5 millió oltás beadásához kötött kiskereskedelmi és szolgáltatói nyitás, illetve a kijárási korlátozás későbbi, este 10-es időpontjának feltételéül szabott belügyminiszteri határozat található meg.

Orbán Viktor nyitásról szóló videója sem tesz említést erről a kérdésről.

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján mindenesetre arról számolt be Kiss Róbert alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese, hogy a húsvéti hosszú hétvégén is ellenőrizték Magyarország területén a személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 367 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 930-szor intézkedtek.

A járványhelyzet sem alakul biztatóan a környező országokban, ami szabad határforgalom mellett növelheti akár az új vírusvariánsok behurcolásának esélyét is. Romániában 24 óra alatt 5231 új beteget azonosítottak, Ukrajnából 13 276 beteget jelentettek, illetve azt, hogy az oxigénnel ellátott 67 ezer kórházi ágy 58 százaléka foglalt. Szlovákiában ugyan csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerülők száma, azonban a Szputnyik V vakcina miatt kitört kormányválság még nem csengett le teljesen. Ausztriában pedig három tartomány egyre kritikusabb járványhelyzete miatt egészen április 11-ig szigorú korlátozásokat vezettek be, amelyek már a magyar határátkelők forgalmát is befolyásolták, órákig tartó torlódásokat okozva a húsvéti ünnepekről Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások rohamával együtt.

Tekintve, hogy még a Magyar Orvosi Kamara is korainak tartja a járványvédelmi helyzet alapján a holnaptól lényegében már érvényes nyitást – Müller Cecília is a koronavírus szennyvízben mért koncentrációjának stagnálásáról beszélt a mai tájékoztatón –, kérdéses, hogy nem kockáztatja-e a határnyitás a magyar védekezés eredményességét. Egyelőre nem tudni, mi a kormány terve a határellenőrzéssel. A fenntartásával kapcsolatos kérdést elküldtük az operatív törzs és a kormány számára is. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.