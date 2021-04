A Spirit FM szól majd a Klubrádió egykori frekvenciáján

Átmenetileg a Spirit FM sugározhat a Klubrádióm megüresedett, jelenleg pereskedés tárgyát képező 92,9-es frekvenciáján.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa múlt héten határozott arról, hogy május 3. és október 29. között ideiglenesen kereskedelmi rádiós szerződést köt a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel, amely Spirit FM néven eddig a Budapest-Belváros 87,6 MHz-en sugározta adását – írja a media1.hu.

Mint ismeretes, a Klubrádió használta ezt a frekvenciát február 14-ig, amikor is elnémült az analóg adása, „lekapcsolta" magát a sávról. Ennek egyik következménye az lett, hogy a Klubrádió szerkesztősége költözni kényszerült. Az ügy újabb fejleménye, hogy a rádió által az NMHH eljárása ellen benyújtott keresete eltűnt valahol a hatóság és az ügyészség között. Elvileg ugyanis az NMHH dolga lenne továbbítani azt, és állításuk szerint meg is tették ezt, azonban a Fővárosi Főügészség is kiadott egy közleményt, hogy hozzájuk nem érkezett meg.

Az ATV csoporthoz tartozó Spirit FM az azóta is kihasználatlan frekvenciára ideiglenes használati kérelmet nyújtott be, a hatályos szabályok alapján pedig a médiaszolgáltató az eddigi, Budapest-Belváros FM 87,6 MHz frekvencia közösségi használatáról lemondott, így nincs akadálya a grémium szerint, hogy birtokba vegye átmeneti időre a frekvenciát. Maga a Spirit FM is pályázott anno a 92,9-re, de a tenderből kizárták.

A media1.hu terjedelmes írása szerint a Budapest 89,5 MHz körzeti frekvencia kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázat nyertese az egyedül pályázó Radio Plus Kft. lett.

A Mészáros Lőrinc-közeli Radio Plus Kft. üzemelteti a Rádió 1-et. Ezt a frekvenciát használta a Music FM, mielőtt a Médiatanács elnémíttatta a rádiócsatornát.