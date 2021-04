Minden, amit az AstraZenecáról tudni lehet

Nehezen enyhül a bizalmatlanság a brit–svéd AstraZeneca új típusú koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatban. Ezt mi sem bizonyítja jobban: a vakcinával több országban is szüneteltetik az oltást, noha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ma is arról adott hírt, hogy továbbra is ajánlja az oltóanyagot. Itt az Index kisokosa az AstraZenecáról.