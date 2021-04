Az érettségi idén mindenkit érint, üzenik a beoltatlan diákok

Levél érkezett az Index szerkesztőségébe az érettségire készülődő diákoktól. A levél közvetítője a kamaszok iskolai és iskolán kívüli életét átfogóan támogató tanulásközpont, az EzCool.



A küldemény feladói olyan, idén érettségiző diákok, akik kényszerűségből immár nyolc hónapja otthon tanulnak a záróvizsgákra, és szeretnének mielőbb tisztán látni, mire is számíthatnak a vizsgák lebonyolítását illetően.



Azt írják:

Készítettek egy videót is, mert, mint fogalmaznak:

Elegünk van abból, hogy látszólag a kutya se foglalkozik velünk. Szeretnénk azt kihangsúlyozni, hogy az érettségi vizsgák nem csak minket, diákokat és tanárokat érintenek, hanem mindenkit Magyarországon. Mert most ez a diáksereg otthon ül és tanul. De májusban kimegyünk már mi is az utcára, igénybe vesszük a közlekedési eszközöket, befutunk még a vizsga előtt a kisboltba egy kis nasiért vagy egy fagyiért a közeli cukrászdába. Ezért tehát ha mi az iskolában megfertőződünk, akkor a mellénk leülő bácsit és a sorban előttünk álló nénit is megfertőzzük akaratunkon kívül is.