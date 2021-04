Az enyhítések miatt a BKK is változtat a menetrenden

A budapesti tömegközlekedés igazodik a járványügyi intézkedésekhez: továbbra is tanszüneti menetrend van érvényben, mivel azonban a kijárási tilalom kezdete 22 órára tolódott, már szerda estétől járatsűrítések lesznek a legforgalmasabb belvárosi, valamint a metrókapcsolatot biztosító járatokon a kora esti órákban – írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Mint írják, a kedd este megjelent 144/2021-es kormányrendelet értelmében szerdán az üzletek újra kinyithattak, a kijárási tilalom pedig este 8 óráról este 10 órára tolódott. A BKK az intézkedésekhez kapcsolódóan több lépcsőben – a várhatóan növekvő utasforgalomhoz igazodva – alakítja a menetrendjeit.

Ennek első lépéseként a legforgalmasabb belvárosi, valamint a metrókapcsolatot biztosító járatok már szerdától gyakoribb követéssel közlekednek este 8 óra után. Ezáltal a belvárosi 5-ös, a 9-es és a 105-ös autóbusz, a 47-es és a 49-es villamos, a 74-es és a 76-os trolibusz, valamint a metrókapcsolatot biztosító 30-as járat vonalán, továbbá a bevásárlóközpontoktól, metróállomásoktól induló 85-ös, 136E járaton és a 80-as trolibuszon is járatsűrítések várhatók.

A fokozatos újraindításhoz kapcsolódva április 12-től további járatok is gyakoribb követéssel közlekednek 20 és 22 óra között, de a BKK folyamatosan figyelemmel kíséri a járatok utasforgalmát, és szükség esetén tartalék járműveket állít forgalomba. A jelenlegi tanszüneti menetrendet előreláthatóan április 19-én – az iskolák és az óvodák nyitásával összhangban – tanítási időszakban érvényes menetrend váltja fel, a BKK egyúttal fenntartja a korábban bevezetett csúcsidőszaki járatsűrítéseket is. Az utazásuk megtervezéséhez továbbra is érdemes a BKK FUTÁR alkalmazást használni – írják.