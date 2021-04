Véleményezhető az átalakuló érettségi vizsgarendszer

Az Oktatási Hivatal oldalán most véleményezni lehet a 2024-től átalakuló érettségi rendszert, amit korábban több szakmai szervezet is élesen bírált, írta az eduline.hu. A magyar- és a történelemérettségi, de az informatikai és a természettudományos tárgyak vizsgái is megváltoznak három év múlva. Az új Nemzeti alaptanterv (NAT) alapján indult évfolyamok már a módosuló szabályok alapján érettségiznek majd.

A véleményezésre egy online kérdőív kitöltésével április 14-én éjfélig van lehetőség.

A hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgakövetelményekkel vagy a vizsgatárgyak körével kapcsolatos általános észrevételeket, javaslatokat nem tudnak figyelembe venni, csak az egyes tárgyak vizsgáival összefüggő konkrét, tartalmi észrevételeket.

A Magyartanárok Egyesületének nem küldte el a tárca a tervezetet, azt a szervezet csak „nem hivatalos úton” ismerhette meg. Szerintük a tervek „a NAT rombolását véglegesítik”, az érettségi követelmények „még kérlelhetetlenebbül befolyásolják a szaktanári munkát, mint a tantervek”. A magyarérettségin 2024-től nagyobb lesz a hangsúly a tárgyi tudás ellenőrzésén.

Nem lesz érvelési-gyakorlati szövegalkotás, helyette egy 20 pontot érő irodalmi tesztet kell kitölteniük a diákoknak. Az összehasonlító elemzést pedig témakifejtő esszé váltja majd.

Az emelt szintű történelemérettségin nagyobb hangsúlyt helyeznek a lexikális tudásra. Van olyan témakör, amely plusz 142 lexikai elemmel gazdagodik. A Történelemtanárok Egylete korábbi közleményükben azt írta: az új elvárások nemcsak a 12. évfolyamon emelt szinten vizsgázók számára jelentenek plusz követelményt, hanem befolyásolják a középiskolai tanítás-tanulás egészét is, hiszen a diákok nem a középiskola elején döntik el, milyen szinten érettségiznek, a vizsgán pedig olyat is számonkérnek, ami a kerettantervben nem szerepel. Ezt különösen aggályosnak tartják. Kifogásolják a politikatörténeti témák arányának növelését is.

A természettudományos tárgyak érettségi vizsgája is más lesz a tervek szerint, a diákok az eddigi gyakorlati vizsgafeladatok helyett saját kutatás alapján, tanév közben összeállított projektmunkát is választhatnak, amelyet az egyetemi diplomamunkához hasonlóan meg kell majd védeniük.