Sovány vigasz? – hamarosan elérheti az ország a harmadik hullám tetejét

Öt-hat nappal előre lehet jelezni a koronavírus miatti bekövetkező változásokat a szennyvízvizsgálatoknak köszönhetően, ez világszinten is egyedülálló diagnosztikai módszer – fogalmazott a Magyar Nemzetnek az NNK közegészségügyi laboratóriumi főosztályának vezetője. Pándics Tamás kifejtette, ez a fajta diagnosztika széles körű képet ad, mert nem statisztikailag összeállított, hanem valós, a lakosságot reprezentáló mintával dolgoznak.

Arról is beszélt, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben fellelhető mennyiségét négymillió embertől származó mintából mérik, ami bőségesen elegendő ahhoz, hogy követni tudják a járványügyi folyamatokat. A vizsgálatok abban segítenek, hogy meghatározzák, mekkora a vírus koncentrációja egy adott településen, illetve ha az adatokat összehasonlítják például a két héttel korábbiakkal, akkor az is láthatóvá válik, hogy milyen változások zajlanak.

A nagy magyar találmány a dologban az, hogy a kórokozó RNS-ét mutatják ki a szennyvízvizsgálatokból, ehhez viszont saját fejlesztésre volt szükség, mert a légúti vírusok örökítőanyagát szennyvízből korábban egyik országban sem vizsgálták. A tapasztalatoknak köszönhetően tavaly tavasszal, az első hullám leszálló szakaszában már végeztek is ilyen vizsgálatokat, így előre tudták jelezni a második, majd a harmadik hullám érkezését is.

Pándics Tamás megjegyezte, hogy a szennyvízvizsgálatok nemcsak a lakosság tájékoztatását, hanem a döntéshozók támogatását is szolgálják. Kitért arra is, hogy a módszert az igényeknek megfelelően fejlesztik, így már a különféle vírusvariánsokat is ki tudják mutatni a szennyvízből. Azt is tudják tehát, hogy

az eredeti vírustörzs már csak nagyon kis mennyiségben van jelen Magyarországon, jelenleg pedig a brit mutáns dominál országszerte.

A főosztályvezető beszélt arról is, hogy a legújabb vizsgálatok eredményei szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációjában

országosan stagnáló, illetve enyhén mérséklődő tendencia figyelhető meg, ami azt mutatja, hogy hamarosan elérünk a harmadik hullám tetejére.

A friss koronavírus-adatokat tekintve egyébként a kijelentés helyénvaló lehet: szerdára virradóra 311 ember halt meg koronavírusban. Ez azt jelenti, hogy eddig 22 409 áldozata van a járványnak Magyarországon.