Itt a nyitás, de mikor ülhetünk ki az éttermek teraszaira?

Orbán Viktor kedden bejelentette, hogy Magyarországon elérte a legalább az első dózissal beoltottak száma a 2,5 millió főt. Emlékeztetőül álljanak itt az első lazítások, az alábbi intézkedésekkel:

A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul.

Az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva.

Az üzletek, köztük a március 8-a óta zárva tartók, újfajta, négyzetméter-alapú szabályok alapján ugyan, de nyitva lehetnek, 10 négyzetméterenként 1 vásárlóval.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

A vendéglátó helyiségek továbbra sem működhetnek normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az emberek az éttermekbe.

A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket, kivéve az üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezőket.

A vendéglátók teraszainak nyitásáról viszont sem a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében, sem a vonatkozó rendeletben nem esik szó.

Áprilisra várjuk

Március 20-án írtunk arról értesüléseink alapján, hogy 2,5 millió beoltott után valószínűleg a szabadtéri teraszokon lehet majd fogadni vendégeket.

Nehéz kérdés. Azt merném ma mondani, hogy áprilisban mindenképpen

– ezt már Gulyás Gergely mondta egy online fogadóórán, az atv.hu március 27-i beszámolója szerint, viszont a kancelláriaminiszter azt is hozzátette, hogy „minden jövőre vonatkozó prognózis amúgy is bizonytalan, most különösen az”.

Csak a védettek?

A kormány tagjai többször is hangsúlyozták, hogy az újraindítás fokozatainak meghatározásakor figyelembe veszik az erről szóló nemzeti konzultáció eredményeit. Ebben a válaszadók 65 százaléka értett egyet azzal, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők kapjanak felmentést bizonyos korlátozások alól.

Orbán Viktor március 19-én a Kossuth rádióban kijelentette:

az újraindítás tervében a konzultáció alapján lesz olyan időszak, amikor bizonyos szolgáltatásokat a védettségi igazolvánnyal rendelkezők tudnak majd igénybe venni.

Arra viszont nem tért ki, hogy pontosan milyen szolgáltatásokat kötnek ehhez.

Az oltás üteme alapján a nyitás második lépése sincs túl messze, négy napja a kormányfő április 13-ára tette azt a napot, amikor elérhetjük a hárommillió beoltottat, 3-3,5 millió után pedig jöhetnek az újabb lazítások.

