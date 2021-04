Már az utcáról is hívnak be embereket oltásra

Soron kívül oltottak, sőt még az utcáról is hívtak be embereket a hosszú hétvégén egy budapesti oltóponton – közölte az RTL Híradó egyik nézője tapasztalatai alapján. Az ünnepek alatt összesen 276 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük azonban nem mindenkit értesítettek hivatalosan az oltásról. Az illető egy ismerősétől értesült arról, hogy akár soron kívül is hozzájuthat az oltáshoz.

Állítása szerint többnyire fiatalok, 30 és 40 közöttiek álltak ott sorban, és az AstraZeneca vakcinájával, este, a hivatalos oltási időszak után kapták meg a vakcinát. Az oltóponton dolgozók kérdésére azt mondták, hogy a megmaradt vakcinákat próbálják így beadni.

Előző este az utcáról hívtak be embereket, hogy beoltsák őket, mert nem akarták, hogy az oltóanyagok a kukában landoljanak

– nyilatkozta.

Az RTL megkérdezte a Koronavírus Sajtóközpontot az esetről, amire ők azt válaszolták, hogy az oltás minden esetben regisztráció alapján történik.

Eközben a Kútvölgyi Kórházból több embert is hazaküldtek, aki védőoltásért érkezett oda. A Koronavírus Sajtóközpont szerint ők tévesen, rossz időpontban mentek oda, mert az AstraZeneca-vakcinával való első oltás után 12 héttel később kaphatják majd meg a második adagot, az érintettek viszont azt állítják, hogy ők erről nem kaptak értesítést.