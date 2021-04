Milliókért reklámozzák a Fidesz-közeli influencerek Facebook-bejegyzéseit

A fideszes médiavilágnak vannak mindenféle hivatalos Facebook-oldalai, de vannak olyan nagyobb oldalak is, amiket nem vállalnak fel nyíltan, mégis egyértelműen hozzájuk köthetők, mint például a 150 ezer fős ELÉG – írja a 444. Azt is írják, hogy manapság igyekeznek Fidesz-párti influenszereket is felépíteni, ilyen például a Fideszhez köthető Rákay Philip is, aki majdnem 60 ezer lájkolóra nőtt Facebook-oldalán üzenget ellenzéki politikusoknak.

Miután kicsit megkapargatták a felszínt a lap munkatársai, kiderült a Facebook hirdetéstára alapján, hogy eddig három posztot hirdettek meg a Facebookon, összesen majdnem egymillió forintért. Hozzáteszik, hogy a három bejegyzés együtt potenciálisan 0,5-1 millió embert ért el.

Rákay Philip mellett példának hozták A kopaszt – polgári nevén Filep Dávidot –, aki eddig csak néhány ezer forintot fizetett ki a hirdetésekre, viszont múlt héten egyetlenegy korábbi bejegyzésére, egy Jakab Péter Jobbik-elnököt ekéző videóra költött el 1,6 millió forintot.

Megjegyzik, hogy a hirdetéseket a Megafon Központ fizette, amely azt állítja, hogy nem kap közpénzt, tavaly nyáron pedig arról számoltak be Facebookon, hogy 1,5 millió forint adományt kaptak. A honlapjuk szerint támogatják Rákay Philipet, Deák Dánielt, a kopaszt, és Bayer Zsoltot is. A lap megkereste a Megafont, de kérdéseikre nem kaptak választ a cikk megjelenése előtt.