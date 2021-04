Tízezrek álltak ma munkába, tele reménnyel

A szépségiparban dolgozók szerint a vendégeik is érzékelhetik, hogy ismét élhetőbbé válnak a mindennapok.

Több tízezren várták már Orbán Viktor bejelentését a 2,5 milliomodik beoltottról, ami lehetőséget biztosított a korlátozó intézkedések enyhítésére – mondta Drabant Fruzsina, aki a szépségiparban dolgozik. Egy hónappal ezelőtt ő is, akárcsak a többi szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozó, szinte egyik napról a másikra kénytelen volt bezárni üzletét a vendégek előtt. A kialakult bizonytalan helyzetben egy közösségi csoportot hozott létre, amelynek tagjai e-mailekkel árasztották el a szerkesztőségeket, a döntéshozókat. A kényszerűség szülte csoport néhány nap alatt 20 ezer fősre duzzadt, és Drabant Fruzsina azt mondja:

Vártuk már nagyon a nyitást, én például csütörtökre. De a szakmán belül vannak, akik visszafogottabban örülnek a jó hírnek, hiszen továbbra is oda kell figyelnünk az előírásokra.

Kiemelte, hogy az elmúlt hetekben sokan pluszberuházásra is kényszerültek, például ózongenerátort, plexifalakat vásároltak, hogy még erőteljesebben tudják biztosítani a higiéniás előírásokat a vendégek számára.

Online tanácsadás a zárás időszaka alatt

Horváth Rebeka Bianka, a Kleopátra Szépségszalonok tulajdonosa is várta a nyitás bejelentését.

A munkatársak közül senkit nem engedett kilépni, ehhez azonban segítséget nyújtott számára a kormány bértámogatás programja is.

A vidéken és a fővárosban több szalonnal rendelkező vállalkozó számára nem volt egyszerű időszak az elmúlt hónap, de alkalmazkodtak a lehetőségekhez.

Új szolgáltatásként otthoni szépségápolási tanácsokkal látták el vendégeiket, így továbbra is kapcsolatban tudtak maradni a tanácsadást igénylő ügyfeleikkel. Hozzátette, hogy anyagilag már a 2020-as év is megviselte az egész iparágat, mivel ezeket a szolgáltatásokat nem lehet fizikai kapcsolat nélkül ellátni. De a nyitás bejelentését követően a kliensek forródróton, telefonon, elektronikus felületen jelentkeztek, úgyhogy a szépségiparban az előjegyzési naptárakban már most látszódik, hogy a nyitásra nagy igény volt.

Vidéken kevés pénz jut kozmetikusra

Rácz Adrienn nehéz helyzetből indul, hiszen üzletét tavaly nyitotta meg. A veszprémi kozmetikus úgy érzékeli,

a pandémia időszaka alatt kevesebb pénzt tudnak a szépségápolásra szánni az emberek,

és évek szükségesek ahhoz, hogy a szépségipar újra önmagára találjon. Számára az önkormányzatok által kínált bérletdíj-elengedés nem nyújtott mentőövet, hiszen ő is, mint a szépségiparban dolgozók 90 százaléka, nem önkormányzattól bérlik az üzlethelyiségeket, így ezt a költséget is fizetnie kellett a zárvatartás ideje alatt.

A kata adót ugyan elengedték számunkra, de ez nem sok segítség, hiszen ha nincs bevételünk, akkor nehéz befizetni még ezt a kedvezményes összeget is.

– zárta kritikus véleményét a kozmetikus.

Reményteli lépés

– így fogalmazta meg első gondolatait a nyitás híréről Majoros Máté, aki a fővárosi Davines szalonban fodrász. A leállás idején ő kerülte a negatív híreket, igyekezett fejleszteni szakmai tudását, illetve új eszközökbe is befektetett.

Úgy véli, erős nyárnak néznek elébe, teli munkával, amihez azonban elengedhetetlen, hogy a vendégek részére megfelelő higiéniai körülményeket tudjanak biztosítani.

Minden vendég után fertőtlenítünk minden eszközt, szellőztetünk, igyekszünk távolságot tartani, sőt testhőmérsékletet is mérünk a belépésükkor.

Kiemelte, hogy nemcsak a maszkviselés kötelező továbbra is az üzletben, de arra is kellő figyelmet fordítanak, hogy az megfelelő módon takarja el a szájat és az orrot.

Majoros Máté szerint sokak számára reményt keltő a nyitás, amivel nemcsak hogy sokan visszatérhetnek a munkájukhoz, de a vendégek is azt érzékelhetik, hogy ismét élhetőbbé válnak a mindennapok.

