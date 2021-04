Néhány kritika szerint nem az első dózishoz kellene kötni a lazításokat. Gulyás válasza: „Továbbra is tartom magam ahhoz, hogy az egészségügyi tudományos kérdésekben nem a kormánynak kell véleményeket megfogalmaznia.” Az első oltást követően folyamatosan nő a védettség mértéke, a másodikkal még erősebb lesz. Aki az első oltást megkapja, annál a fertőződés kockázata is csökken, és még nagyobb mértékben csökken az esélye a súlyos, tragikus végkimenetelű megbetegedésnek. Összességében ezek az intézkedések a vírus terjedésére nincsenek hatással, a tömeg még csökken is a boltokban.