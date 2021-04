Tegnap az Európai Gyógyszerügynökség világos döntést hozott: az AstraZeneca is megbízható és védettséget biztosít, az Egyesült Királyságban több mint 18 millió embert oltottak be vele. Minden oltás biztonságosabb, mint az oltás hiánya. Magyarországon is csak megbízható és bevizsgált vakcinát adnak be.