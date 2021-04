Mától újabb lendületet kap a magyarországi oltóprogram: a múlt héten érkezett Szputnyikkal és a tegnap érkezett Pfizerrel is megkezdik az oltást. A 250 ezer Szputnyik vakcinát a Nemzeti Népegészségügyi Központ megvizsgálta, és engedélyezte a beadását, mától megkezdődhet a kiszállítása a kórházi oltópontokra, ahová az eddig bevált rend szerint a háziorvosok szervezik az oltandókat. Praxisonként átlagosan 50 embert küldhetnek oltásra. A 246 870 adag Pfizer-vakcinából 114 ezret második körös oltásokra használnak, 100 ezer adagot a pedagógusok oltására, több mint 32 ezerre pedig a háziorvosok szervezhetnek oltandókat. A háziorvosok jelenleg is oltanak AstraZenecával, Modernával, és néhol még Sinopharm-vakcinával is folynak második körös oltások.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője tegnap megerősítette: az elmúlt napokban a Magyar Honvédség oltóbuszai is folyamatosan dolgoztak. Az oltóbuszokkal mától a katonák második körös oltását végzik, ha ezzel végeztek, akkor újra visszatérnek a kistelepülésekre.

A Pfizer már 1,7 millió adagot hozott Magyarországra, s mint a vállalat legutóbbi közleményében szerepel: a cég Magyarországra az első negyedévre vállalt teljes vakcinamennyiséget leszállította, a második negyedévétől pedig jelentősen növeli az országba szállított vakcinadózisok számát – csak áprilisban csaknem egymillió adag Pfizer–BioNTech-vakcina érkezhet az országba.

Fotó: Vajda János / MTI Az újonnan érkezett Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcinákat pakolják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézeti gyógyszertárában 2021. április 7-én





Az európai uniós országokat tekintve Magyarország továbbra is jól halad az oltásokkal: míg az Európai Unióban a felnőtt lakosság nem egészen 15 százaléka kapta meg az első dózisát, addig idehaza ma vélhetően átlépjük 30 százalékot. Ugyanilyen jól áll Magyarország a második adag beadásával: az uniós átlag 6,2 százalékával szemben ma már 12 százalék körül állunk.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint a múlt héten tízből négy védőoltást már a hatvan év alattiak kaptak, hármat pedig a 60 és 69 év közöttiek.

Eddig a 65 évnél idősebb regisztráltak 85 százaléka kapott már oltást, a 80 évesnél idősebbeknél ez a szám 90 százalék. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a 80 évesnél idősebbeknek még mindig csak a 63 százalékát oltották be, vélhetően sok idős ember még mindig nem regisztrált.

Az uniós korcsoportokra bontott oltási listát böngészve megállapítható, hogy a 60–69 éveseknek már több mint a fele megkapta az első oltását, ez az arány az 50 és 59 év közöttiek körében csaknem 30 százalék.

A 60–69 év közöttiek közül több mint 350 ezren kínai vakcinát, míg 270 ezren Pfizert-oltást kaptak. Az 50–59 év közöttiek többségének Pfizert (182 ezer) vagy AstraZenecát (175 ezer) adtak be, míg a 25–49-es korosztályban kétszer annyi Pfizer-oltást adtak be eddig, mint Szputnyikot és AstraZenecát együtt.

Amennyiben a következő napokban nem lassul le a magyarországi oltások beadásának üteme, már április 13. előtt teljesülhet Orbán Viktor miniszterelnök terve a 3 millió beoltott magyarországi lakosról. A magyar kormány az operatív törzs javaslatára 2021. április 19-ig meghosszabbította a hatályban lévő védelmi intézkedések érvényességét.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés szerdai ülésén már arról beszélt, hogy reményeik szerint április végéig több mint négymillió ember megkaphatja legalább az első oltását. Az MTI beszámolója szerint a miniszter közölte azt is: eddig 3 millió 950 ezren regisztráltak a koronavírus elleni vakcinára.

(Borítókép: A Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagjával oltanak be egy nőt a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. április 6-án. Fotó: Komka Péter / MTI)