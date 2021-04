Körözött bűnözőt fogtak el a fél Budapestet átszelő autós üldözés után

F. József Attila esete a totális lebukás mintapéldája. A 44 éves férfi ellen sikkasztás miatt adott ki elfogatóparancsot a Pesti Központi Kerületi Bíróság, és egy autós közúti ellenőrzésen akadt volna fenn, ám ő a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva nem állt meg, inkább nagyobb sebességfokozatba kapcsolva továbbhajtott – tudta meg az Index a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól.

Persze a rendőrök se maradtak tétlenek, azonnal követni kezdték az autót, a hajszába egyre több járőrkocsi kapcsolódott be. Az autós üldözésről a Balesetinfó több olvasója is beszámolt, ezek szerint végigszáguldottak Budapest tizedik és tizennegyedik kerületén, a Füredi úti lakótelepen, a Szentmihályi és a Kerepesi úton, az Örs vezér terén és a vásárvárosnál, míg végül a kék Volkswagen Passatot 13 rendőrautó közre nem fogta az Albertirsai útnál, ahol így megállásra kényszerült.

Vezetőjéről nemcsak az derült ki, hogy körözés alatt áll, hanem az is, hogy már korábban bevonták a jogosítványát ittas vezetés miatt. Most alkoholt ugyan nem találtak a szervezetében, viszont a ruházatának átvizsgálásakor kábítószergyanús növényi törmelék került elő, amit a rendőrök lefoglaltak. Így most nemcsak a korábban elkövetett bűncselekményekkel kell elszámolnia, hanem kábítószer birtoklása és eltiltás hatálya alatti autóvezetés miatt is felelősségre vonják.