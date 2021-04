Galgóczi Ágnes: Jövő héttől hatféle vakcina lesz Magyarországon

Az egydózisú Janssennel együtt Magyarországon már hatféle vakcinával fognak oltani jövő héttől – jelentette be Galgóczi Ágnes az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője hozzátette: senki ne tegyen különbséget az oltóanyagok között, éljenek az oltás lehetőségével, mert ezzel lehet csak a járványt megfékezni.

„Az idősek 90 százaléka már megkapta a vakcinát” – ismertette a szakember, ugyanakkor kérte, hogy ők is és azok is tartsák be a járványügyi szabályokat, akiket már beoltottak. Fontos, hogy a második dózist is felvegye az, aki már megkapta az első adagot, mert, mint mondta Galgóczi, így hosszabb ideig tartó és magasabb szintű védelmet lehet kialakítani.

Az osztályvezető elmondta, hogy már 4 millióan leadták igényüket a vakcinára, ugyanakkor kérte azokat, akik még nem tették meg, de szeretnék az oltást, regisztráljanak.

A járványügyi adatokról – köztük a fertőzöttekről és a beoltottakról – itt írtunk, Orbán Viktor péntek reggeli interjúját pedig itt olvashatja el.