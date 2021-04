Megakadályozná a PDSZ, hogy április 19-én kinyissanak az iskolák

Elkezdte megszervezni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), hogy újranyissanak az iskolák. „Megírtuk a levelet, amivel megakadályozhatjuk az április 19-i jelenléti munkavégzést” – fogalmazott honlapján a szakszervezet, arra buzdítva, hogy aki nem ért egyet az újranyitással, írja alá és küldje vissza a levelet.

A PDSZ egy felmérésre hivatkozva arról számolt be, hogy sokan vannak olyan tanárok és szülők is, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek” hívott munkavégzéshez április 19-én. Mint írták, a hatályos jogszabályokra hivatkozva megtagadhatják ezt, hozzátéve, hogy kötelességük is megtagadni a munkavégzést, ha a gyermekek, diákok egészsége, biztonsága nem szavatolható.

A PDSZ szerint a nyitás nemcsak azért nem biztonságos, mert a frissen beoltott nevelési-oktatási dolgozók védelme még nem alakul ki a nyitás időpontjára, hanem azért sem, mert a gyerekek körében a brit variáns gyorsabban terjed. És szerintük az is gond, hogy egy 50 négyzetméteres tanteremben akár 30-an is lehetnek, ráadásul úgy, hogy a maszkviselés kötelezettsége sem előírás. Szerintük ez kockázatos, ezért az egyetlen felelős döntés, ha marad a távoktatás.

Azoknak a tanároknak és szülőknek tehát, akik megakadályoznák az április 19-ei nyitást, össze kell fogniuk, és levelet kell írniuk az intézményeknek és vezetőiknek. A levélben a többi között ez áll:

A gyermekekkel és munkatársainkkal való kontaktussal járó nevelő- és oktatómunkára vonatkozó utasítás végrehajtását megtagadjuk, egyúttal bejelentjük, hogy digitális munkarend keretén belül, illetve kontaktussal, valamint annak veszélyével nem járó munkavégzésre továbbra is rendelkezésre állunk.

Szerdán az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom (ADOM) is tiltakozott a tervezett április 19-i nyitás ellen. Szerintük amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános iskolákban pedig az oktatás formájáról a szülők dönthessenek – javasolták.