Szijjártó Péter: Bevizsgáljuk a Szlovákiának szállított Szputnyikot

Szívesen eleget teszünk annak a szlovák kérésnek, hogy segítsünk a Szlovákia által megrendelt Szputnyik V vakcinák bevizsgálásában – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután barátként üdvözölte Igor Matovič szlovák pénzügyminiszterré avanzsált korábbi kormányfőt, nem mellesleg miniszterelnök-helyettest a budapesti találkozójukat követő sajtótájékoztatón. Ismeretes, hogy Szlovákiában kormányválsággá fajult az orosz védőoltás megrendelése körüli vita, ami egyáltalán nem csillapodik.

A szlovák gyógyszerfelügyelet épp tegnap jelentette be, hogy nem tudták eldönteni az orosz fél által rendelkezésükre bocsátott adatok és minták alapján, megfelelő-e az oltás, ráadásul azt is állították, hogy minden ország más és más tartalmú Szputnyikot kap. Péntek reggelre ezért a vakcinafejlesztést támogató orosz ügynökség (RDIF) álhírnek minősítve a közölteket, szerződésszegésre hivatkozva visszakövetelte a Szlovákiába márciusban leszállított 200 ezer adag védőoltást.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy a szomszéd országnak szánt vakcinák bevizsgálásához szükséges nemzetközileg akkreditált laboratóriumi kapacitás a rendelkezésünkre áll.

„Ha ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél több szlovák ember kaphasson oltást, minél több életet meg lehessen menteni, és az ottani védekezés sikere támogassa a magyar járványvédelmi erőfeszítéseket is, akkor miért ne segítenénk” – indokolta a döntést a tárcavezető.

Eddig példaértékű a magyar–szlovák járványvédelmi együttműködés – jelentette ki Szijjártó Péter. Felidézte azt is, hogy a járvány első szakaszában a két ország kölcsönösen segítette egymás külföldön – esetenként az unión kívül – rekedt állampolgárainak hazajutását, de fontosnak tartotta a határátkelők zökkenőmentes üzemeltetését és az országok közti áruforgalom folyamatosságának fenntartását is. Külön kiemelte a szlovák tömeges tesztelésben részt vevő önkéntes magyar egészségügyi dolgozók szerepét. Hangsúlyozta azt is, hogy a két ország közti járványvédelmi együttműködés motorja szlovák oldalról a korábbi kormányfő volt.

Szükségben ismerszik meg az igaz barát

– idézte Igor Matovič korábbi kormányfő, utalva az elmúlt egy év szlovák–magyar viszonyának pozitív tapasztalataira. A politikus ismét köszönetet mondott a teszteléshez kapott segítségért, illetve az országának ajándékozott lélegeztetőgépekért is.

Köszönetet mondott azért, hogy segítséget kapnak abban, hogy a Szputnyik vakcinát magyar OMCL (Official Medicines Control Laboratory) laborban vizsgálják be – ilyenek ugyanis nincsenek Szlovákiában. Méltatta a magyar oltási kampány előrehaladottságát, illetve azt, hogy az ország idejekorán tárgyalni kezdett az uniós beszerzésből kimaradó vakcinák beszerzéséről is.

Hangsúlyozta, hogy azt tartja a legfontosabbnak, hogy mielőbb minél több ember kaphasson oltást, és visszatérhessen az élet a normalitáshoz. Magyarországon ez a nyáron eljöhet, mivel elegendő vakcina lesz ahhoz, hogy aki akarja, beoltassa magát, míg Szlovákiában lehet, hogy a Szputnyik nélkül csak feleannyi ember juthat védettséghez – közölte Igor Matovič. Úgy fogalmazott,

kötelessége volt segítséget kérni az orosz oltóanyag bevizsgálásához, mivel már hat hete a hűtőben áll náluk, pedig életeket lehetne menteni vele.

Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter közölte, hogy nem került szóba, hogy esetleg átvegyük a szomszédban fel nem használt vakcinákat, mivel nem Szlovákián keresztül szállítanak hozzánk oltóanyagot az oroszok.

Szerződés szerint az orosz féltől még 200 ezer első, 700 ezer adag második oltás leszállítását várjuk

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy személyesen az ő második oltása a tájékoztatót követően 3 órán belül esedékes. Mellékhatást egyébként nem tapasztalt.

Szijjártó kitért arra is, hogy „ha csak Brüsszelre és a magyar ellenzékre hallgattunk volna, akkor sok ezerrel többen meghaltak volna, sok tízezerrel több fertőzött lenne, és sok tíz- és százmillió forinttal több kár érte volna a magyar gazdaságot.” Úgy értékelte, hogy mivel máshonnan is szereztek a magyar hatóságok által biztonságosnak minősített vakcinákat, ezért ma a második helyen áll az ország az Európai Unióban a lakosságarányos beoltottság terén.

(Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) hivatalában fogadja Igor Matovič szlovák miniszterelnök-helyettest, pénzügyminisztert 2021. április 9-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)