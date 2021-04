Hát most törleszkedik – Demeter Szilárd visszavágott Vámos Miklósnak

Vámos Miklós egy Veiszer Alindának adott interjúban aposztrofálta „kis nyikhajként” és „nagyon ostoba emberként” Demeter Szilárdot, aki szerinte „borzasztó hülyeségeket” írt a Soros Györgyről szóló 2020 novemberi publicisztikájában. A József Attila-díjas író emlékeztetett arra is, hogy Soros György pénzzel is támogatta a Fideszt az alapítás után.

A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója erre a Mandineren válaszolt. Azzal kezdi, hogy ő nem lenne biztos abban, hogy az emberek, (meggyőződéseik, világnézetük, céljaik) nem változhatnak. Ha ugyanis az emberek nem változnának, akkor Vámos Miklóst nyugodtan lehetne Kommunista Ifjúsági Szövetség-díjas íróként említeni, hiszen 1983-ban megkapta az elismerést.

Márpedig Vámos Miklós több ennél, és éppen azért lett több, mert változott ő is. Ha eleve nem mindentudóként született, akkor okosabb lett. Annyira viszont nem, hogy Závada, Parti Nagy and co. bevegyék maguk közé, hát most törleszkedik. Ez a jelentkezési lap, úgy látszik, személyeskedjünk egyet Demeterrel, oszt’ hátha emiatt megveregetik a vállamat