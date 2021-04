Kásler Miklós: 3500 hatvanöt év feletti embert mentett meg az oltás

Nagyon nagy eredménynek gondolom azt, hogy az oltási kedv a lakosság körében folyamatosan nő – mondta az Életközelben újabb adásában Kásler Miklós miniszter, hozzátéve azt is, hogy Magyarországon már sokkal több oltást adtak be, mint a világ számos országában.

A halálozási adatokról szólva kijelentette: „biostatisztikusaink becslése szerint”

a 65 év felettiek körében körülbelül 3500 embert sikerült megmenteni az oltásokkal.

És ez a szám nőni fog még az újabb beadott oltások számával együtt – tette hozzá.

A miniszter ezután azon véleményének adott hangot, hogy az ellenzéki pártok felelőtlen politikát folytattak akkor, amikor a kínai és az orosz vakcinával szemben „emberek százezreit, esetleg milliókat bizonytalanítottak el”.

Továbbá azt is cáfolta, hogy az egészségügyi ellátórendszer összeomlott volna, mivel tartani tudja a frontot a jelenlegi nehéz helyzetben is. Véleménye szerint ez annak is köszönhető, hogy már egy évvel korábban is számos kórházi ágyat lefoglaltak az intenzív ápolást igénylők részére.

Ha nem jön a harmadik hullám egy sokkal agresszívebb brit mutánssal, akkor Magyarországon többé-kevésbé már a szokásos, normális élethez határozottan közelítettünk volna

– vélekedett a miniszter.

Az AstraZeneca-oltással kapcsolatban felidézte, hogy se az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), se az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem talált ok-okozati összefüggést az oltás és a vérrögképződéses esetek közt. Néhány ország ugyan korlátozta a beoltandók korhatárát, de véleménye szerint ez a tömeglélektannak köszönhető.

Ne féljünk az AstraZenecától, a kiváló magyar szakemberek most is jól ítélték meg a helyzetet

– mondta Kásler Miklós.

A miniszter szombaton egyébként a Dél-pesti Centrumkórházban tett miniszteri látogatást, ami egy másik videóból derül ki.

„Nagyon jó benyomásokat kaptam, ugyanis a kórházi kapacitások nem merültek ki a mostani, harmadik hullám legnehezebb időszakában sem” – mondta, hozzátéve: az orvosok és ápolók jókedvűen, fáradtan, ugyanakkor lelkesen is dolgoznak, és „ez az igazi garancia arra, hogy a harmadik hullám legnehezebb részén is túljussunk”.