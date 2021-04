Nem tesz jót a maszkviselés a fogaknak

Jobban elhanyagolják a fogmosást a páciensek, amióta maszkot kell hordani – fogalmazott az InfoRádiónak a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke. Nagy Katalin kifejtette, hogy a maszkviselés jelentősen csökkenti az esztétikai igényeket, hiszen az emberek azzal a tudattal lépnek utcára, hogy úgysem látják a fogaikat.

Hozzátette, hogy a tapasztalatok szerint nemcsak az esztétikai igényeket, hanem a szájhigiéniai aktivitást is csökkentette a maszk hordása, ami nagyon egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy

egyes páciensek jobban elhanyagolják a fogmosást.

Nagy Katalin arról is beszélt, hogy a fogászati ellátásban is látható a koronavírus negatív hatása immár egy éve, még annak ellenére is, hogy kidolgozták a szükséges óvintézkedések melletti biztonságos betegellátást, de még így is kevesebben járnak fogorvoshoz.

Az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy

a szükséges beavatkozások elmulasztása, halogatása rendkívüli károkat okozhat,

ugyanis a szájüregi egészség szorosan kapcsolódik valamennyi szervrendszer egészségéhez, ami azt jelenti, hogy egy fogaszati megbetegedés összefügghet más, gyulladásokat generáló betegségekkel is.