PDSZ: megtagadhatja a pedagógus a jelenléti oktatásra vonatkozó utasítást

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) eredményként értékeli a középiskolák megnyitásának elhalasztását, ám továbbra is követeli, hogy valamennyi köznevelési intézmény zárva legyen, digitális munkarendet tartsanak fenn, és vezessék be azt az óvodákban is, olvasható az Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett nyílt levélben, amelyet a PDSZ honlapján tettek közzé.

A szakszervezet követeli, hogy a kifejezetten erre nyújtott európai forrásokból adjanak a szülőknek bérkompenzációt, rendeljenek el felmondási tilalmat, és támogassák a munkáltatókat, hogy álláshelyeket ne szüntessenek meg.

A PDSZ szerint a köznevelési intézmények zárva tartása nemcsak a pedagógusok érdeke, hanem össztársadalmi érdek. Nincs olyan szakember, aki ne hívta volna fel a figyelmet arra, hogy az óvodák, iskolák megnyitása óriási veszélyt jelent a járvány további alakulása szempontjából. Most, amikor az egészségügy az összeomlás határán egyensúlyoz, nem kockáztathatjuk a óvodák és iskolák megnyitásával az egészségügy további terhelését.

A PDSZ érthetetlennek tartja: az óvodákban és iskolákban intézményekben nincs maszkviselési kötelezettség, miközben elrendelték, hogy az üzletekben a maszkviselés mellett 10 négyzetméterenként egy ember tartózkodhat.

A szakszervezet azt írja: a gyermekek, tanulók és fiatalabb korosztályba tartozó szülők beoltásának még hozzávetőleges időpontja sincs, ugyanakkor tudható, hogy jelenleg fertőző vírusvariáns a fiatalok körében is súlyos betegséget idézhet elő, mi több az ő körükben fokozottan terjed.

A PDSZ álláspontja szerint a pedagógus a jelenléti oktatásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

A köznevelési intézményekben dolgozók beoltása folyamatosan történik, ám többeknek a hét végéig az első oltást sem adták be.