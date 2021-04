Zacher Gábor: Ideje megmutatni az igazságot!

Magyarországon a koronavírus miatt a kórházi kezelésre szorulók száma csökkenést mutat, jelenleg 10 921 beteget ápolnak az intézmények, közülük 1344-en vannak lélegeztetőgépen. Azt, hogy hány beteggel kell közölnie Zacher Gábornak nap mint nap, hogy lélegeztetni kell őket, már nem számolja. A toxikológus szerint ebben a helyzetben is tényszerűnek kell lenni a páciensekkel, „az ember elmondja, hogy hogy néz ki a CT-je, milyenek a laboreredményei. A beteg maga is érzi, hogy a rajta lévő maszkkal, amiben jelentős mennyiségben megy az oxigén, nem tud rendesen lélegezni.”

A szakember mindig azt tanácsolja a betegeinek, hogy kezdjenek el számolni: 1, 2, 3

– így látja, hogy a tudatállapota mikor szűkül be az altatószerektől, a fájdalomcsillapítóktól. Mint mondja, ilyenkor több esetben megkérdik tőle, hogy „ugye túlélik, nem fognak-e meghalni”. Ezek gyakran az utolsó mondataik, de szerencsére van példa az ellenkezőjére is.

„Kivettük belőle a csövet, és mondtuk neki, hogy jó reggelt, eltelt két hét – számolt be a Covid-ellátásban szerzett tapasztalatairól a Szabad Európa podcastjében Zacher.

A hatvani kórházban, ahol főorvosként dolgozik, tapasztalta, és más intézményekben dolgozó kollégáitól is hallott már a Bergamo-szindrómáról: ha nincs szabad lélegeztetőgép, döntést kell hozni arról, hogy kit mentenek meg. „A Magyar Orvosi Kamara kiadott erről egy etikai szabályzatot, ami nem arról szól, hogy ki érkezik hamarabb, hanem arról, hogy kinek van jobb esélye a túlélésre” – magyarázta a toxikológus. Ez nem feltétlenül a koron múlik, hiszen maga is találkozott olyan 80 éves beteggel, aki fizikálisan és mentálisan jó állapotban volt, nem szedett gyógyszereket, de ellátott olyan, sok évvel fiatalabb személyt is, aki „gyakorlatilag egy roncs volt”. A koronavírus magyarországi áldozatainak átlagéletkora folyamatosan csökken, a hivatalos adatok szerint a pénteki 245 halottból harmincketten voltak 50 és 60 év közöttiek, akik közül hatnak nem volt korábban feljegyzett megbetegedése.

Ahogy az Indexnek adott korábbi interjúban, úgy most is kifogásolta, hogy nem lehet „premier plán” látni a Covid-osztályokon zajló küzdelmet, és hogy hosszú ideje nem adnak interjúkat az orvosok, nővérek. „A valóság ott van, ahol mi dolgozunk: az emberek meghalnak, az ellátásban dolgozók fáradtak, kimerültek” – húzta alá.

Mialatt az orvosi kamara azért lobbizik, hogy a sajtó bemehessen a koronavírus-osztályokra, az elmúlt héten három kórházban tettek kivételt az állami médiával, hogy fotókat készítsen a Covid-intenzív osztályokon zajló küzdelemről. Ezeket az Index bemutatta.

(Borítókép: Zacher Gábor. Fotó: Mohai Balázs / MTI)