206 halott, hét közepén jöhet az újabb enyhítés

Miután szombaton már a húsvét előtti szintre nyolcezer fölé nőtt az új fertőzések száma, a vasárnapra virradóra 6296 megbetegedést jelentettek, több mint 36,8 ezer teszt elvégézése után – derül ki a koronavirus.gov.hu adataiból. A járvány kezdete óta összesen 720 164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az előző naphoz képest valamivel kevesebb, de egy átlagos vasárnaphoz képest sok,

206 a halottak száma.

Eddig már 23 417 áldozata volt a járványnak Magyarországon.

Az aktív fertőzöttek száma 270 353 főre emelkedett.

10 484 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 290-en vannak lélegeztetőgépen.

A gyógyultak száma jelenleg 426 394 fő.

Szombaton egyébként 245 áldota volt a járványnak, kórházban 10 921 beteget ápoltak, akik közül 1344-en voltak kórházban. Az aktív fertőzöttek száma 267 291-nél járt, gyógyultnak pedig a hivatalos adatok szerint a járvány kezdete óta 423 366 embert mindősítettek.

A pedagógusok kampányoltása mellett az idősebbek immunizálása is gőzerővel zajlik. Vasárnap reggelre a beoltottak száma 2 835 894 főre emelkedett, közülük 1 197 685 fő már a második oltását is megkapta. A magyar lakosság 28 százaléka már kapott oltást.

Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.