Olimpiai bajnokunk, Liu Shaolin Sándor londínernek állt

Lakatos Márk a pozitív testkép mellett kampányol legújabb, online elérhető divatbemutatójában. Ez nem a sport köpködéséről vagy a kövérség éltetéséről szól, sokkal inkább arról, hogy próbálja meg mindenki magát elfogadni abban a testben, amelyben él. De még talán ennél is fontosabb, ne alkossunk lesújtó, megszégyenítő véleményt mások testéről annak mentén, hogy valaki kövér, sovány, öreg, műlábbal él, kínai, netán Down-szindrómás.

A pandémia a divatipart is alapjaiban megrengette, eltűntek az ázsiai fogyasztók, akik a luxusipar bevételinek nagy részét adják. Emellett a divatbemutatók világa is átalakult, ma már a nagy divatházak virtuális, online módon mutatják be kollekciókat. Lakatos Márk is így tett, legújabb divatbemutatója filmes eszközökkel él, a mozgóképsorokban a Hotel Budapest hangulata is visszaköszön a patinás Gellért Szállóban és Fürdőben forgatott jelenetekben, melyben az olimpiai bajnok korcsolyázó, Liu Shaolin Sándor portás-londínerként bizonyít.

A kampány üzenete – mondja Lakatos –, hogy úgy fogadunk el, ahogy vagy. (Erről korábban az Index Sunday Brunch podcastjének vendégeként bővebben is kifejtette véleményét.) „Lehetsz telt, mint Ráskó Eszter humorista, kínainak bélyegzett magyar, mint Liu Shaolin Sándor, aki amellett, hogy szállítja az érmeket az országnak gyorskorcsolyázó teljesítményével, sokak szemében mégis csak egy kínai” – húzza alá a stylist.

Lakatos nem bánja a divatipar ilyetén átalakulását a koronavírus hatására, mert mint mondja: a Gellért Hotel és Fürdő így alkalmassá, mit több, elérhetővé vált egy egész napos forgatásra, pandémia nélkül szerinte ez bajosan sikerült volna.

Elmondta továbbá, hogy a Magyar Divatügynökség rendezvényein kevéssé reprezentáltak a különböző testképű modellek, inkább a különböző etnikumú modellekre látunk példát. Itt örömmel venne egy bátrabb nyitást. A szakember felelevenítette Abodi Dóra divattervező egyik divatbemutatóját, ahol két transzvesztita művészt szerepeltetett a kifutón. Az eseményen az első sorban Lady Dömpert szerették volna leültetni, mint díszvendéget, mire elképesztő pánik tört ki a politikus és potentát vendégek között, nehogy egy fotón kelljen szerepelni vele. „Az út tehát még hosszú” – summázta véleményét alanyunk, aki afelől is biztosította az Indexet, hogy ebben a kérdésben fáradhatatlan harcos.