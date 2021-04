Tokár Tomi és neje is megkapta az oltást

Az influenszerek oltakozási híradásai hasznosak, olyan értelemben mindenképp, hogy másokat is segítenek a döntéshozatalban. A Fókusz szimpatizánsainak tábora ma az Instagramról megtudhatta, hogy az adás műsorvezetője, Tokár Tomi megkapta a vakcinát. Neki a Szputnyikhoz volt szerencséje, ajánlja mindenkinek, ahogy magát a vakcina elfogadását is. Erről az Instagramon bővebben is szólt.

Szintén erről a social felületről tájékozódhattak a rajongók arról is, hogy Tokár felesége, aki szintén influenszer ugyancsak megkapta az oltást, a Pfizer vakcináját.

Arról, hogy életük immár teljesen kerek, pár hete beszámoltunk. A házaspár nemrég hátrahagyta szuperpanorámás otthonát, hogy kertes házba költözzenek kisbabájukkal. A feleség, Kovács Dorottya úgy fogalmazott, fáj a szíve a költözés miatt, de eszébe jutott az is, hogy milyen volt mindennap felcaplatni az ötödik emeletre gyermekével egy olyan épületben, ahol lift sajnálatos módon nem szolgálta a lakók kényelmét.