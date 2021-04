A héten nagytakarításba kezd a Magyar Közút

A kormány Tisztítsuk meg az országot! programjához kapcsolódva az elmúlt időszakban keletkezett, út menti illegális szemét összegyűjtésére fókuszál a héten a közútkezelő mind a 94 mérnöksége – adta hírül közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A cég csak a rutinszerű működése mellett is évi 10 ezer tonnányi illegálisan kihelyezett hulladékot gyűjt össze, a kampányszerű akciók csak ezen felül jönnek.

A cég már tavaly csatlakozott a kormány programjához, az április 12-i héten az azóta újratermelődött illegális szemétlerakatok eltüntetésére fókuszál. A társaság célja, hogy az út menti növényzet hamarosan esedékes kaszálása előtt összehangoltan, országosan is gondoskodjon az újratermelődő hulladékhalmok felszámolásáról – hangsúlyozták.

A biztonságos munkavégzés érdekében több helyen is kisebb-nagyobb korlátozásra lesz szükség.

A szakemberek védelme érdekében ezúton is szeretnénk felhívni az autósok figyelmét arra, hogy az ideiglenes korlátozásoknak megfelelően közlekedjenek a munkaterületek mellett

– hangsúlyozta a társaság. Emellett nyomatékosan arra kéri az úthasználókat, hogy az utazásuk során vagy más módon keletkezett hulladékukat ne dobálják el vagy helyezzék ki illegálisan az országos közutak mellé. A szeméthalmok ugyanis nemcsak elcsúfítják a környezetet, de egészségügyi kockázatokkal járnak, és még környezetszennyezők is. Ráadásul rengeteg kapacitást elvonnak más útüzemeltetési munkáktól.

Az illegális út menti szemét összegyűjtése és biztonságos lerakókba szállítása a cégnek évi mintegy 1-1,5 milliárd forintjába kerül.

Beszámolnak arról is, hogy az elmúlt hetekben már a tartósabb, meleg aszfaltos lokális javítások is elindulhattak a téli burkolathibák javítására, és közel 100 helyszínen a teljes körű felújításokat is elkezdhették a kivitelezők.