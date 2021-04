A Jobbik belehúzott a jelöltbemutatásba

A napokban Jakab Péter, a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje interjút adott az Alfahírnek, amelynek azt mondta: „tisztán kell látni a pályán”, ezért csak ott indítanak jelöltet, ahol meggyőződésük, hogy a párt tudja kiállítani a legalkalmasabb személyt a Fidesz legyőzésére, és képes azokat is megszólítani, akik nem jobbikosok.

Itt most nem a pártérdek az első, hanem a kormányváltás. Az elkövetkezendő hetekben mindennap be fogok mutatni egy-egy jelöltet. Egy hónapig biztosan el fog tartani. Lehet, hogy tovább is. […] Csak ott kell elindulnunk, ahol mi szolgáljuk legjobban a kormányváltást. Ott győznünk is kell. Máshol meg mást kell győzelemre segítenünk. Erről szól az összefogás

– fogalmazott Jakab Péter a portálnak.

Az ellenzék megértette a választók üzenetét. Összefogtunk, hogy végre ne egymást győzzük le, hanem a Fideszt. Egy az egy ellen fogunk megmérkőzni a kormánypárttal, mert csak így győzhetünk. Hogy ki legyen az az egy, azt nektek kell eldönteni

– ezt már abban a videóban mondta Jakab Péter, amit követően megnevezte a Jobbik első, előválasztásra ajánlott jelöltjét, majd vasárnap és hétfőn újabbakat jelentett be.

Schwarcz-Kiefer Patrik Baranya megyei önkormányzati képviselőt indítják Baranya megye 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Mohács, de még 103 település tartozik hozzá). Ugyanitt Páger Ferenc a DK, Frey Benjámin pedig a Momentum jelöltje.

Schwarcz-Kiefer Patrik Baranya megyei önkormányzati képviselőt indítják Baranya megye 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Mohács, de még 103 település tartozik hozzá). Ugyanitt Páger Ferenc a DK, Frey Benjámin pedig a Momentum jelöltje.

Kálló Gergely országgyűlési képviselőt indítják Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Dunaújváros, de még 8 település tartozik hozzá). A tavaly február 16-i, időközi dunaújvárosi országgyűlési választáson nyert mandátumot közös ellenzéki jelöltként (Jobbik, DK, MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum) a választókerületben. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Kálló Gergelynek előválasztáson kell majd megmérettetnie magát, mert a DK-nak is van ajánlott jelöltje: dr. Huszti Zsolt.

Magyar Zoltán országgyűlési képviselőt indítják Győr-Moson-Sopron megye 5. számú országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Mosonmagyaróvár, de még 38 település tartozik hozzá). A DK jelöltje Ábrahám Tivadar, a Momentum Balázs Endrét indítja, a Mindenki Magyarországa Mozgalom Szabó Miklóst ajánlja.

Az ellenzéki összefogás pártjai már korábban is hangoztatták elkötelezettségüket az előválasztás mellett, de idén februárban közösen is megerősítették: mind a 106 választókerületben előválasztásokat tartanak, a lebonyolítással pedig az általuk felállított Országos Előválasztási Bizottságot bízzák meg.

A menetrend szerint augusztusban kezdődhet el az ellenzéki jelöltek kiválasztása, a lebonyolítással és a szavazók bevonásával kapcsolatban azonban több részlet nem ismert még a nyilvánosság számára.

A Jobbik mindenesetre bizakodó lehet a saját esélyeit illetően, hiszen a legutóbbi közvélemény-kutatások azt állapították meg, hogy ott van az ellenzéki pártok élvonalában (10-14 százalékon áll), az eddig hivatalosan is bejelentett aspiránsok közül pedig – több felmérés szerint is – jelenleg Jakab Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb miniszterelnök-jelölt.

A Závecz Research Intézetnek a Telex megbízásából készült reprezentatív kutatása szerint márciusban így nézett ki a szóba jöhető miniszterelnök-jelöltek népszerűségi sorrendje: Jakab Péter (30 százalék), Dobrev Klára (28 százalék), Karácsony Gergely (16 százalék), Fekete-Győr András (16 százalék), Márki-Zay Péter (5 százalék).

A Nézőpont Intézetnek a Magyar Nemzet megbízásából március végén készített felmérése alapján szintén Jakab Péter (21 százalék) áll a népszerűségi verseny élén az ellenzéki szavazók körében. Őt követi Karácsony Gergely (14 százalék), majd Márki-Zay Péter (8 százalék), Dobrev Klára (7 százalék) és Fekete-Győr András (4 százalék).

Az még kérdés, hogy mennyiben változhat a sorrend, ha Karácsony Gergely és Dobrev Klára jelöltsége is hivatalossá válik, ugyanis még egyikőjük sem jelentette be az indulását.

Előbbi eleinte határozottan elutasította, hogy ringbe szállna, de februárban azt ATV-ben azt mondta: ha nem lesz előválasztás, akkor biztos nem indul miniszterelnök-jelöltként. Vagyis nem zárkózott el a megmérettetéstől.

A Demokratikus Koalíció a Facebook-oldalán egy bejegyzésben közölte:

Az ellenzéki előválasztásra legnagyobb ellenzéki pártként egyéni jelölteket és miniszterelnök-jelöltet is fogunk állítani. Készen állunk!

Gyurcsány Ferenc februárban a Klubrádiónak azt mondta: nem lesz miniszterelnök-jelölt, de a feleségét, Dobrev Klárát győzködik, hogy induljon a jelöltségért.

Az ellenzéki párt előválasztásra ajánlott jelöltjeiről már többet lehet tudni, az Európai magyarok című kiadványukban sorolták fel őket. A Momentum hetek óta egymás után jelenti be, kiket indít a választókerületekben. Az LMP is jelentett már be jelölteket, illetve a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom is több ajánlást tett.

(Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik elnöke felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 2-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)