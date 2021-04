A vírus miatt keletkeztek vérrögök Baranyi László tüdejében

Koronavírus-fertőzés miatt keletkeztek vérrögök Baranyi László tüdejében – írja a Bors. A 93 éves színművész még januárban esett át a fertőzésen, kórházban is kellett kezelni. Bár a szervezete legyőzte a kórt, a következményekkel még mindig küzd.

Vérrögök maradtak a tüdőmben, gyógyszereket szedek, de talán jó úton haladok

– nyilatkozta a színész.

Emellett más poszt-covidos tünetei is vannak. „Reggelente többet köhécselek a kelleténél, valami irritálja a garatomat. Zavar, hogy a fülem is pattog, és az egyensúlyérzékem sincs rendben” – számolt be.

Azt is elmondta, hogy tizenkét kilót fogyott a betegség miatt. „A karom olyan vékony, mint 17 éves koromban. Próbálom visszanyerni az erőmet, esténként a szobában gyalogolok, mert az utcára sem teszem ki a lábam. Mellette kétkilós, homokkal teli zsákkal gyúrok, később négy-öt kilós vasalóra cserélem”.

Csak nem akar engedni a vírus, de lábra kell állnom. Engem is megérintett a halál szele

– mondta a Borsnak.

A színész emellett arról is beszélt, hogy mit szeretne csinálni, ha egyszer leküzdötte a tüneteket. „Elsőként szeretnék berúgni és elénekelni, hogy „Ezt is megúsztam!” De ami sokkal fontosabb, az egész nyarat az unokámmal akarom tölteni. Ehhez még lábra kell állnom, amiért mindent megteszek” – vázolta terveit.